Ci sono conferme sul fatto che un elevato numero di smartphone Xiaomi avrà modo di ricevere l’aggiornamento con MIUI 12, al punto che la distribuzione dell’upgrade dovrebbe avvenire a partire dal prossimo 20 ottobre per la sua versione stabile. Questo, almeno, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di condividere con voi pochi giorni fa su OptiMagazine. Resta da capire quale sarà l’approccio dell’azienda nei confronti dei modelli più economici, ma questa mattina abbiamo un contributo in più sul tema da portare alla vostra attenzione.

Altri due device Xiaomi economici con aggiornamento MIUI 12

La notizia del giorno, infatti, consiste nel fatto che anche alcuni smartphone Xiaomi a basso costo saranno abilitati all’installazione di MIUI 12. Un dettaglio non di poco conto, se pensiamo che con altri produttori uno scenario del genere non sarebbe mai stato possibile. Cerchiamo dunque di capire quali saranno i prodotti che verranno coinvolti a stretto giro, almeno stando alle dichiarazioni da parte di una voce interna al brand asiatico come riporta Gizchina.

Ad esempio, tutti coloro che si ritrovano con un Redmi 8A e Redmi 7A saranno molto contenti di sapere che non dovranno aspettare troppo a lungo per ricevere il tanto agognato pacchetto software. Secondo il forum della community Xiaomi, la terza fase sta per iniziare. Questa terza fase avrà dispositivi sia di fascia media che di livello base, anche se ad oggi, 12 ottobre, l’azienda non ha mai diramato una lista definitiva di smartphone che sarà compatibile con MIUI 12.

Quanto vi sto riportando stamane, in ogni caso, nasce dalle dichiarazioni di un moderatore della community Xiaomi, il quale ha recentemente confermato che il Redmi 8A riceverà l’aggiornamento MIUI 12 inseme al 7A. Inoltre, i rapporti affermano che la versione stabile dovrebbe essere disponibile entro il prossimo mese. Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente così.