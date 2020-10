Adele e Katy Perry verso una collaborazione? Le ultime immagini comparse su Instagram sembrano procedere in questa direzione. Lo scatto, di diversi anni fa, la ritrae insieme al celebre produttore Max Martin.

La foto proposta sui canali social dovrebbe risalire all’epoca di One Of The Boys, il secondo album in studio di Katy Perry rilasciato nel 2008. In quell’occasione, l’artista e Martin lavorarono insieme ai brani I Kissed A Girl e Hot N Cold.

A suscitare la curiosità dei lettori è stata la didascalia impiegata da Katy Perry, che ha fatto una richiesta ben precisa: Alexa, metti ‘When We Were Young’. Il dettaglio non è passato inosservato, soprattutto agli occhi dei più attenti, che hanno immediatamente individuato la possibilità di un featuring con Adele.

When We Were Young è anche il titolo di un brano di Adele, contenuto in 25, ,a sua ultima prova sulla lunga distanza che presto potrebbe avere un erede. Il disco è uscito nel 2015 e ancora attende un seguito, un’eredità che non è stata favorita dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

Katy Perry è appena diventata mamma della sua prima figlia, Daisy Dove, che ha avuto dal suo compagno Orlando Bloom. L’annuncio della nascita della bambina è arrivato dall’account Unicef, della quale sono entrambi orgogliosi ambasciatori. La madrina scelta è Jennifer Aniston, molto vicina a Orlando Bloom. L’artista è appena tornata con l’ultimo album Smile, dal quale ha estratto il singolo omonimo.

Adele avrebbe dovuto tornare con il nuovo album a settembre, ma l’emergenza sanitaria ha comportato un nuovo slittamento del disco che non ha ancora una data d’uscita. Intanto, sta consolidando il suo rapporto con Skepta, anche se entrambi continuano a sostenere di essere solo amici. In questi giorni, si è parlato della vicinanza di Skepta a Naomi Campbell, poi smentita dal portavoce della modella, che ha confermato trattarsi unicamente di un’amicizia.