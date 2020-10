Bisognerà attendere qualche tempo prima che la nuova stagione di Profiling arrivi su Giallo. Probabilmente qualche mese o perfino il 2021, per la prima visione in chiaro degli episodi della decima stagione del poliziesco francese sul canale 38 del digitale terrestre.

Domenica 4 ottobre, con gli episodi 9 e 10 in prima serata, si è conclusa la programmazione in chiaro della stagione numero 9, l’ultima con protagonista Juliette Roudet nei panni della criminologa Adèle Delettre. Ma l’appuntamento con Profiling 10, che vede subentrare l’attrice Tamara Marthe detta Shy’m nel ruolo di Elisa Bergman, non è ancora dietro l’angolo.

Già trasmessa in anteprima assoluta per l’italia la scorsa estate dal canale satellitare Fox Crime (al 116 di Sky), Profiling 10 arriverà prossimamente su Giallo, sempre nella collocazione di palinsesto della domenica sera, ma non ha ancora una data di partenza definita.

In attesa di programmare i nuovi episodi di Profiling, il canale 38 del digitale terrestre la domenica sera sostituisce il poliziesco francese con altri due cavalli di battaglia della rete, L’Ispettore Barnaby e Alexandra, rispettivamente in onda col quarto episodio della ventunesima e della prima stagione. Al momento Profiling non trova spazio, nemmeno in replica, nella prima serata di Giallo, ma tornerà presto con i nuovi episodi della decima stagione in prima tv in chiaro.

In Francia la serie è già stata rinnovata per l’undicesima stagione, la cui produzione è in ritardo a causa dei disagi creati dalla pandemia da Coronavirus, che nelle ultime settimane sta facendo risalire con forza la curva di contagi nel Paese. La serie è comunque attesa su TF1 nel 2021 e dunque nei mesi successivi in Italia, prima su Fox Crime e poi su Giallo. La nuova protagonista di Profiling Tamara Marthe, la terza nel corso di dieci stagioni della serie, è stata confermata anche nel cast dell’undicesima stagione