In un anno tanto difficile e straniante come quello del Coronavirus, anche l’attesissimo Amazon Prime Day è cambiato. Solitamente tenuta nel periodo estivo, l’iniziativa di Amazon si è fatta aspettare più del previsto per il 2020. Le date che tutti gli abbonati al servizio Prime del colosso dell’eCommerce devono cerchiare a più tinte di rosso sui propri calendari – se non l’avessero già fatto! – sono infatti quelle del 13 e 14 ottobre. Due giorni tra saldi e offerte su prodotti di ogni tipo, dai casalinghi ai piccoli elettrodomestici, passando per libri, cofanetti di serie TV e pure console e videogiochi.

Con l’Amazon Prime Day 2020 pronto a partire in via ufficiale alla mezzanotte del 13 ottobre e a “spegnersi” alle 23:59 italiane del giorno successivo, è assai probabile pensare che gli appassionati di gaming potranno acquistare a presso ribassato le console dell’attuale generazione, vale a dire PS4, Nintendo Switch e la sua variante Lite solo portatile, Xbox One, Xbox One X e PS4 Pro – improbabili invece saldi sulla next-gen di PS5 e Xbox Series X. E anche diversi titoli di assoluto richiamo che hanno segnato la current-gen, magari con qualche uscita recente come The Last of Us Part 2, i remake di Resident Evil 3 e Final Fantasy 7, o DOOM Eternal e Control. Non vanno neppure dimenticati gli accessori, come pad, sedie gaming o addirittura unità SSD.

Insomma, le offerte saranno possibilmente ghiotte e variegate, ed è possibile prepararsi al meglio per poterle cogliere al volo e incrementarle. Il tutto attraverso i primi buoni sconto diffusi dalla stessa Amazon in ottica Prime Day. Come quello di 5 euro ottenibili ascoltando una canzone su Amazon Music nel caso non lo abbiate mai utilizzato: la promozione è attiva fino al 31 gennaio 2021 ma, come spiegato, il coupon sarà utilizzabile per 30 giorni dalla ricezione. Ci sono anche 5 euro di sconto per chi installa Amazon Assistant, 10 acquistando prodotti PMI – ovvero quelli realizzati dalle piccole e medie imprese -, e ancora 10 euro per gli iscritti al programma Prime Student, e a chiudere altri 5 euro effettuando acquisti dall’app Amazon. Voi avete già sfruttato questi buoni per utilizzarli nel corso del nuovo Amazon Prime Day del 13 e 14 ottobre 2020?