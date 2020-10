NCIS Los Angeles 11 e il finale di NCIS New Orleans 5 occuperanno la serata di domenica 11 ottobre. Per la prima si tratta di un nuovo appuntamento con gli episodi dell’undicesima stagione, mentre per la seconda è la conclusione della quinta; a partire dalla prossima settimana, Rai2 manderà in onda la sesta stagione, finora rimasta inedita in Italia. Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 11×11 di NCIS Los Angeles dal titolo Confessioni, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre il team indaga su un ladro di virus di computer, Callen e Sam pensano al loro futuro nell’agenzia, Kensi e Deeks parlano dell’avere dei bambini, Eric e Nell riflettono sull’impatto della missione di Eric nella loro relazione. Inoltre, la squadra rintraccia Mara (guest star Arielle Vandenberg), un corrotto banchiere di alto livello.

Nel cast di NCIS Los Angeles 11, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 5×23 di NCIS New Orleans dal titolo originale Missione recupero – Prima parte. Ecco la sinossi:

Il team si divide per indagare sul complotto Apollyon. Pride parte per assistere un amico caduto in disgrazia mentre la squadra è alle prese con una fuga di notizie.

Nel cast di NCIS New Orleans 5 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

NCIS Los Angeles 11 torna la prossima settimana, mentre il finale di NCIS New Orleans 5 lascia spazio alla sesta stagione. I due crime andranno sempre in onda in coppia anche domenica 18 ottobre. Nell’episodio 11×12 di NCIS Los Angeles dal titolo originale Groundwork, l’agente della CIA Veronica Stephens (guest star Dina Meyer) chiede aiuto al team quando un ingegnere agricoltore, che Hetty aveva espressamente richiesto di trasferire negli Stati Uniti, scompare. A seguire, la première della sesta stagione di NCIS New Orleans dal titolo originale Judgement Call. Pride interrompe la sua breve vacanza quando Hannah viene sospesa per aver violato il protocollo durante un’indagine congiunta con l’FBI.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 e il finale di NCIS New Orleans 5 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.