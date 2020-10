Senza paura di esagerare, il Samsung Galaxy S10 Lite rappresenta uno degli smartphone più interessanti degli ultimi anni. Sia in termini di mere prestazioni che commerciali, considerando quanto sia richiesto dal pubblico. Non dovrebbe allora stupire che il device in versione lite del colosso sudcoreano sia spesso al centro di qualche golosa offerta, con cui poterselo portare a casa ad un prezzo ribassato.

Non a caso, il Samsung Galaxy S10 Lite è protagonista dell’ultimo volantino Sottocosto di Unieuro. La celebre catena specializzata nella vendita di elettronica di consumo va infatti a prezzare lo smartphone orientale a 399 euro. Potete verificare voi stessi collegandovi subito a questo indirizzo, in cui poter anche inserire il prodotto nel vostro carrello virtuale. Il prezzo di listino precedente era di 679 euro, per un risparmio effettivo di 280 euro. Vi ricordiamo che il Galaxy S10 Lite è dotato, tra le altre cose, di 8 GB di RAM e di 128 GB adibiti alla memoria di archiviazione interna. I modelli in offerta da Unieuro sono quelli di colore Black, White e Blue.

Ad onor del vero, il Samsung Galaxy S10 Lite è in offerta anche su altri store, ma nessuna si avvicina a quella messa sul piatto di recente da Unieuro. Da MediaWorld, ad esempio, lo troviamo in versione Prism Black al prezzo scontato di 419 euro – qui per verificare in prima persona. Al momento, però, non è disponibile, ed è dunque necessario iscriversi alla newsletter della compagnia per essere avvisati sul possibile re-stock di magazzino. Anche Amazon propone l’S10 Lite ad un prezzo vantaggioso, pari a 462 euro, con spedizione gratuita. Anche in questo caso, la convenienza vince da Unieuro, da cui potrete risparmiare 63 euro in più. L’azienda è riuscita a “battere” sui prezzi anche il gigante di Jeff Bezos, che sta mettendo in scenda diverse promozioni in attesa del nuovo Amazon Prime Day, fissato per il 13 e 14 ottobre 2020.