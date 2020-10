Laura Pausini verso gli Oscar con Io Sì (Seen), scritto per lei da Diane Warren. Questa è la notizia che circola ormai da giorni e che l’artista ha voluto dare sui suoi canali ufficiali, in cui ha informato i suoi fan della grande novità che riguarda la sua carriera.

Il brano, che sarà presentato all’attenzione dell’Academy per gli Oscar, è la colonna sonora del film The Life Ahead, per la regia di Edoardo Ponti. La pellicola segna anche il ritorno sul grande schermo di Sophia Loren, che aveva specificato Laura Pausini nel suo annuncio.

Sentita da Repubblica, Laura Pausini ha raccontato:

“In agosto ho ricevuto la telefonata dell’autrice della canzone, Diane Warren mi ha spiegato la trama del film. Insieme alla presenza di Sophia, è la ragione per cui ho partecipato al progetto. L’accoglienza è il tema del momento e la storia di Madame Rosa, il personaggio interpretato dalla Loren, è bellissimo”.

La prima stesura del brano è in inglese, ma sia l’autrice sia Edoardo Ponti desideravano che fosse cantata in italiano. Io Sì è stata quindi composta in italiano da Laura Pausini e da Niccolò Agliardi, che hanno così permesso che il brano girasse il mondo in lingua italiana.

Già entusiasta della possibile nomination agli Oscar, che potrebbe essere formalizzata nelle prossime settimane: “Non mi è venuta in mente la canzone, ho pensato a Sophia. Ero molto emozionata quando i produttori mi hanno detto che la canzone è stata proposta per le nomination. Negli anni ho anche imparato a non illudermi, ma coltivo la speranza. Per ora siamo stati proposti, e per me è come aver già vinto!”

Laura Pausini ha anche raccontato del suo primo incontro con Sophia Loren, avvenuto circa 18 anni fa a Los Angeles, in occasione di un evento organizzato da Giorgio Armani: “Sophia è sempre stata vicina a me, è stata dolcissima. Mi hanno detto che è molto felice che sia io a interpretare la canzone”.