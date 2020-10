Salta l’appuntamento con L’Allieva 3. Domenica 11 ottobre la terza puntata della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi non andrà in onda. Dopo l’ottimo debutto lo scorso 27 settembre, il nuovo capitolo di Alice Allevi, diventata medico legale a tutti gli effetti, ha registrato buoni ascolti ed è stato tra i programmi più chiacchierati della serata.

Tante novità nella terza stagione, i cui primi episodi sono basati sui romanzi di Alessia Gazzola Un po’ di follia in primavera e Arabesque, è iniziata con un sostanziale salto temporale che ha confuso un po’ gli spettatori. Alice e Claudio promessi sposi: il dottor Conforti ha infatti proposto alla sua ex allieva di sposarlo, con una dichiarazioni nel suo stile. Antonia Liskova e Sergio Assisi sono tra le new entry, mentre il pubblico ha ritrovato Giorgio Marchesi nei panni del PM Einardi. Il suo destino era rimasto in bilico dopo quanto accaduto nell’ultimo episodio della scorsa stagione.

Il cambio programmazione su Rai1 è dovuto alla Nations League. Mercoledì è saltato l’appuntamento con Ulisse – Il piacere della scoperta, mentre stasera la rete ammiraglia propone Polonia-Italia alle 20:45. La nuova puntata de L’Allieva 3 slitta quindi a domenica 18 ottobre. Ecco le anticipazioni.

Nel primo episodio, dal titolo Il bersaglio, le tensioni tra Alice e Claudio sono alle stelle. La presenza ingombrante di Giacomo non migliora le cose, mentre la Suprema capisce che Alice ha scoperto il suo segreto. Nel secondo episodio, intitolato Il ritratto, Alice e CC hanno l’opportunità di riavvicinarsi grazie a un convegno fuori città. Tuttavia, l’atmosfera idilliaca è rovinata da una richiesta della Suprema. L’ex specializzanda, desiderosa di riscattarsi davanti a lei, accetta con entusiasmo l’incarico, provocando una nuova frattura nel suo rapporto con Claudio, che intanto decide di andare al convegno. Ma non è da solo.

Composta da sei puntate per un totale di dodici episodi, la fiction dovrebbe concludersi l’8 novembre su Rai1, salvo nuove variazioni nel palinsesto.

Le repliche de L’Allieva 3 vengono proposte su Rai Premium ogni venerdì sera alle 21.20. Inoltre, tutti gli episodi sono disponibili sulla piattaforma RaiPlay. Le prime due stagioni, invece, sono in streaming su Amazon Prime Video.