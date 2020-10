I Love Beirut di Mika sarà in tv l’11 ottobre, con tutti gli ospiti che hanno partecipato allo show benefico che l’artista libanese ha organizzato per sostenere la sua città, devastata dalla drammatica esplosione del 4 agosto scorso.

L’evento di solidarietà sarà trasmesso nella serata dell’11 ottobre, su Sky e in streaming su NOW TV. La raccolta fondi prosegue sulla piattaforma Go Fund Me, dove è stata avviata da qualche settimana.

L’esibizione principale è tutta italiana, con Mika che ha cantato all’interno del Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Tra i brani scelti per l’esibizione, si contano i grandi successi della sua carriera come Grace Kelly, Love Today, Promiseland, Happy Ending, Elle Me Dit e Any Another World.

Tra i tanti che hanno preso parte all’evento anche Laura Pausini, che si è esibita all’interno del Colosseo vuoto. A sostenere I Love Beirut, sono stati anche Kylie Minogue, Salma Hayek, Rufus Wainwright, Danna Paola, Fanny Ardant, Louane (che si è collegata dal Sacre Coeur di Parigi). Etel Adnan e Mashrou’ Leila.

Mika si è mosso immediatamente per sostenere la sua città:

“Dopo tutti gli anni di guerra civile, crisi finanziaria e sconvolgimenti politici, la notizia dell’esplosione a Beirut è stata tragica. Il mio cuore si è spezzato pensando alle famiglie che hanno perso le loro case, i loro mezzi di sussistenza e i loro cari in questa catastrofe. Voglio fare qualcosa per aiutare in ogni modo possibile”.

Il concerto è stato organizzato per il solo streaming e trasmesso il 19 settembre scorso, in tutto il mondo. Il ricavato del biglietto è stato devoluto per sostenere la Croce Rossa Libano e Save The Children Libano. La raccolta fondi è ora di oltre un milione di euro.

I Love Beirut sarà trasmesso in esclusiva su Sky Uno al canale 108 e al 455 del digitale terrestre, quindi su Sky Go e in streaming su Now Tv. Alle 22,55, il concerto sarà trasmesso su Sky Arte (canale 120 e 400 del digitale terrestre).