Dopo una sosta prolungata, utile ai piloti e ai team per tirare il fiato dopo il tour de force degli ultimi mesi, torna la F1 in TV. A due settimane dall’ultima uscita ufficiale, con il GP di Russia in quel di Sochi, il circus motoristico è tornato in Europa.

Teatro delle sportellate della giornata odierna sarà lo storico circuito del Nurburgring, assente dalle scene da diversi anni. Era il 2013 quando le monoposto sfrecciarono per l’ultima volta sull’asfalto della pista immersa tra i boschi dell’Eifel. E proprio il GP dell’Eifel sarà protagonista nel ritorno di questo weekend della F1 in TV.

Una pista assai cara ai tifosi della Ferrari, visti i diversi successi ottenuti da Michael Schumacher nei primi anni del 2000. E potrebbe essere questo lo scenario di un primo accenno di riscossa da parte delle rosse, viste le premesse delle qualifiche.

F1 in TV, orari e canali della diretta del GP dell’Eifel

Il posizionamento di Charles Leclerc non sarà di quelli memorabili, ma è un quarto posto che, fino a qualche settimana fa, poteva essere solo un lontano miraggio. Ancora inarrivabili le Mercedes, con Bottas che questa volta ha soffiato la pole position al compagno di squadra Hamilton. In terza posizione, come ormai da diversi GP a questa parte, l’olandese Max Verstappen.

Una corsa a tre che probabilmente si trasformerà in una lotta a due per la vittoria finale, con le strategie ai box che faranno la differenza. Unitamente all’eventuale uscita della Safety Car, grande protagonista delle ultime gare.

Il via del GP dell’Eifel è previsto a partire dalle 14.10, con gli appassionati che avranno come di consueto diversi mezzi per poter assistere alla F1 in tv. Come di consueto duplice lo spazio concesso su Sky, con Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Formula 1 (207) che lavoreranno in combo.

Per assistere alla corsa in chiaro bisognerà attendere le 18.00, ora prefissata per la replica su TV8. Stessi riferimenti per quanto concerne lo streaming. SkyGo che seguirà gli orari della diretta tv e con il sito di TV8 che permetterà la visione anche senza bisogno dell’ausilio di un televisore.