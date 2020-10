Alla fine anche le serie che non afferiscono al genere medical drama hanno deciso, in gran parte, di incorporare il tema della pandemia nelle loro trame, sia perché sono ambientate in un universo verosimile sia per non restare al palo rispetto alla concorrenza che lo avrebbe fatto. Anche Bull 5, la nuova stagione del procedural di CBS con Michael , non ha voluto essere da meno e farà fare un bagno di realtà ai suoi protagonisti.

Inizialmente gli showrunner hanno pensato che l’emergenza si risolvesse in pochi mesi e quindi si potesse tornare a scrivere i nuovi episodi senza il bisogno di inglobare la pandemia, poi la dimensione del problema è diventata tale da non poter essere ignorata.

Come ha raccontato il produttore esecutivo Glenn Gordon Caron a TvInsider, la pandemia da Coronavirus avrà conseguenze anche sulle vite dei personaggi di Bull 5, a partire dal primo episodio della nuova stagione attualmente in produzione.

Man mano che andava avanti, e avanti, e avanti, è diventata una parte del tessuto della vita di tutti e tenendo conto che il nostro spettacolo è ambientato e effettivamente girato a New York City ho pensato che fosse irresponsabile non raccontarlo. Ma anche ho anche pensato: “Sta succedendo qualcosa di veramente interessante qui”. E le persone quando guarderanno indietro tra 20, 30 anni diranno: “È stato un momento affascinante”. E ignorare il momento sembrava un’occasione persa.

La trama del primo episodio di Bull 5, nello specifico, sarà ambientata nel giorno di marzo 2020 in cui a causa del lockdown c’è stata la chiusura del Trial Analysis Corporation (TAC) e terminerà con il team che ritorna a lavoro con le misure di sicurezza necessarie a prevenire il contagio. Un episodio “visto quasi completamente attraverso gli occhi di Bull” (Michael Weatherly), che affronterà la quarantena con la sua ex moglie Izzy (Yara Martinez) e la piccola Astrid in casa, sperimentando un momento storico inedito che cambia la sua quotidianità e quella dell’intera città intorno a lui.

Quando poi Jason Bull e il suo team tornano a lavoro, devono farlo in tribunali in cui vige il rispetto dei protocolli anticontagio, tra distanziamento fisico, mascherine e misure igieniche. La situazione generata dalla pandemia ha costretto gli sceneggiatori a fare ulteriori sforzi di immaginazione nel portare la realtà dentro la finzione, ma il protagonista Michael Weatherly assicura che lo spettacolo non sembrerà un approfondimento sul Coronavirus, piuttosto “farà sorridere e pensare: ‘Oh, mio ​​Dio, che momento folle‘”.

Bull 5 debutterà in autunno inoltrato su CBS e non arriverà in Italia prima della stagione 2021/2022. Attualmente la serie è in onda su Rai2 ogni sabato con la quarta stagione.