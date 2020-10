Solo poche ore fa, il trailer ufficiale di Come Away è arrivato online. Questo film, diretto da Brenda Chapman (co-regista di Ribelle – The Brave), è una sorta di prequel di Peter Pan e Alice Nel Paese Delle Meraviglie.

La pellicola è stata annunciata circa 2 anni fa. Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato il primo trailer ufficiale, che anticipa il magico viaggio intrapreso dai due giovani protagonisti (interpretati da Keira Chansa e Jordan A. Nash).

La trama di Come Away

Il film, scritto da Marissa Kate Goodhill, narra la storia di Peter e Alice (due celebri personaggi immaginari). In Come Away si immagina infatti che questi protagonisti siano in realtà fratello e sorella. I due, insieme al fratello maggiore David, si immergono spesso in viaggi nella fantasia. Dopo la morte del fratello maggiore, i loro genitori cadono in uno stato di disperazione.

I ragazzi, per aiutare la famiglia a superare la crisi economica, decidono di vendere un antico cimelio in un banco dei pegni di Londra. Durante il viaggio, Alice si nasconde in una tana di conigli, mentre Peter diventa la guida di un gruppo di ragazzini in una misteriosa isola. Questo è l’inizio del mito di questi due personaggi.

Il cast e la data d’uscita

Il cast di Come Away è composto da Keira Chansa, Jordan A. Nash, Angelina Jolie (Changeling, Ragazze Interrotte e Maleficent), David Oyelowo (Interstellar e Lincoln), Anna Chancellor, Clarke Peters, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine (Hannah E Le Sue Sorelle, Le Regole Della Casa Di Sidro e Tenet), David Gyasi, Reece Yates.

Il film, diretto da Brenda Chapman, arriverà il 13 novembre nelle sale cinematografiche statunitensi e in VOD.