Arrivano ulteriori informazioni per quanto riguarda il mondo Huawei, in riferimento allo sviluppo della beta EMUI 11. Nel dettaglio, pare che alcuni dispositivi siano praticamente pronti ad entrare in una nuova fase, a testimonianza del fatto che l’aggiornamento nella sua versione definitiva dovrebbe arrivare effettivamente a stretto giro. Questo, nonostante alcuni giorni fa abbiamo dovuto prendere atto che per alcuni prodotti ci siano ancora dei ritardi a proposito della distribuzione di EMUI 10.1 nella sua versione definitiva.

Nuova beta EMUI 11 per alcuni Huawei da oggi 11 ottobre

In particolare, secondo quanto riportato da Huawei Central, la situazione sarebbe già oggi 11 ottobre più definita di quanto si possa immaginare. In particolare, soprattutto in Cina pare che ci saranno delle novità rilevanti che poi saranno proiettate anche in Italia. Come sempre avviene in queste circostanze, determinati dispositivi potranno godere di una sorta di corsia preferenziale. Cerchiamo dunque di comprendere cosa dovrebbe avvenire a stretto giro anche in Europa.

Secondo una locandina ufficiale lanciata dall’azienda, abbiamo dieci dispositivi pronti ad entrare in questa nuova fase relativa ad EMUI 11. Sto parlando dei vari Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro +, Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, MatePad Pro e MatePad Pro 5G. Resta da capire quali saranno le prossime mosse da parte del colosso cinese, in attesa che vengano diramate comunicazioni ufficiali anche per l’Italia ed il resto d’Europa.

Dunque, attenzione massima nei confronti dello sviluppo software dell’aggiornamento con EMUI 11, anche perché ci si aspetta che questi discorsi possano essere estesi ad un quantitativo superiore di device Huawei e Honor nei prossimi giorni. Fateci sapere nel caso in cui abbiate avuto modo di testare il pacchetto software anche qui in Italia, visto che ci sono anche canali alternativi utili per fare questo salto.