A Discovery of Witches 2 ha finalmente una data ufficiale. La serie più vista su Sky One lo scorso anno, tornerà il prossimo anno ma se fino a questo momento sapevamo solo di un generico gennaio, adesso siamo pronti a iniziare il nostro conto alla rovescia visto che è stata annunciata la data ufficiale del debutto. Matthew, Diana e il loro balzo indietro nel tempo ci attendono a partire dall’8 gennaio per un totale di dieci episodi, cosa vedremo e cosa succederà?

A Discovery of Witches 2 è basata sul romanzo “Shadow of Night” della trilogia All Souls di Deborah Harkness e arriverà su Sky One e NOW TV il prossimo anno dopo il successo della prima stagione in cui, accanto all’azione elisabettiana, ai giorni nostri, le amate zie di Diana, Sarah ed Em, devono rifugiarsi presso il famigerato cacciatore di streghe Ysabeau De Clermont mentre a Oxford, Marcus e Miriam indossano il mantello di Matthew per proteggere i demoni Nathaniel e Sophie che sono in attesa del loro primo figlio. Gerbert, Knox, Satu e Dominic sono pronti a scovare ogni indizio possibile sulla scomparsa di Diana e Matthew, e sui segreti che i loro alleati nascondono.

Ecco il promo della nuova stagione della serie:

Ambientata in un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono e lavorano segretamente al fianco degli umani, nascosti in bella vista, la seconda stagione godrà dell’arrivo di Steven Cree (Outlander), Sheila Hancock (Doctor Who), James Purefoy (The Following) e Paul Rhys (Vincent e Theo) si uniscono al cast. Il primo interpreta Gallowglass De Clermont, un vampiro e soldato di ventura che è particolarmente affezionato a suo zio Matthew. James Purefoy interpreta il ruolo di Philippe De Clermont, fondatore della Congregazione, comandante dei Cavalieri di Lazzaro, compagno di Ysabeau e patrigno di Matthew. Paul Rhys è Andrew Hubbard, il sovrano vampiro di tutte le creature a Londra nel 1590 e Sheila Hancock appare come la strega anziana Goody Alsop.