Il grande giorno di iPhone 12 è quasi arrivato. Gli occhi di tutti gli appassionati ai prodotti di casa Apple – e quelli dei semplici curiosi – sono infatti puntati sul prossimo 13 ottobre, data in cui il colosso di Cupertino terrà il suo nuovo keynote direttamente dall’Apple Park. Sarà questo il palco ideale per svelare al mondo il nuovo melafonino – e magari qualche altro accessorio -, di cui sono recentemente trapelate tantissime informazioni, inclusi i prezzi associati ad ogni modello e ad ogni taglio di memoria.

E se è vero che il prossimo modello di iPhone dovrebbe abbracciare anche il 5G, una recente analisi ha svelato che molti possessori di uno smartphone Apple sono convinti di avere già a disposizione le reti di nuova generazione. Stando a quanto si legge sulle pagine del portale PhoneArena, il sondaggio realizzato da Global Wireless Solution (GWS) rileva che il 49% dei possessori di un melafonino crede che il suo smartphone stia effettivamente sfruttando il 5G. In realtà, come alcuni di voi già sapranno, attualmente in commercio non esiste alcun iPhone in grado di supportare questo standard di connettività.

iPhone 12 potrebbe cambiare le cose, per quanto sul web si vociferi di un supporto con qualche limitazione. Nel frattempo a quanto pare sono in tantissimi ad avere la falsa convinzione che il gigante di Cupertino produca già device mobile dotati di connettività 5G. Con tutti i benefici che questa comporta – per quanto esistano ancora gli scettici, soprattutto in Italia. In più, il sondaggio di GWS mette in luce che il 29% delle 5000 persone che hanno risposto ha dichiarato di non sapere se il proprio dispositivo dispone del supporto al 5G. Inoltre, il 38% ha svelato di non essere a conoscenza di eventuali piani tariffari del proprio operatore legati al 5G. I numeri stanno facendo ovviamente il giro del mondo, e mettono in evidenza quanta poca informazione – o voglia di informarsi – ci sia ancora su questo argomento tanto controverso. Voi cosa ne pensate?