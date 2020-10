Il nuovo album di Fiorella Mannoia ha finalmente una data d’uscita. La cantautrice romana tornerà con nuova musica a cominciare dal 6 novembre, mentre il supporto vinile è atteso per il 20 novembre prossimo.

Ufficiale anche la tracklist, nella quale compare anche il brano scritto da Ultimo. Chissà Da Dove Arriva Una Canzone è stata presentata durante l’ultima edizione dei Seat Music Awards, che si sono tenuti all’inizio di settembre all’Arena di Verona.

L’album sarà presentato nel corso del lungo tour che ha programmato per il 2021. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I concerti segnano il ritorno dell’artista sul palco dei teatri, com’era accaduto nel caso del tour di supporto per Personale.

Padroni di niente

Chissà da dove arriva una canzone

Si è rotto

La gente parla

Sogna

Olà

Eccomi qui

Il 2021 sarà anche l’anno del concerto all’Arena Campovolo che terrà con Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Alessandra Amoroso, Emma e Gianna Nannini. Il concerto avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma l’emergenza sanitaria ha comportato uno slittamento dello spettacolo a sostegno dei centri antiviolenza che da anni stanno al fianco delle donne che hanno bisogno di aiuto.

L’artista romana era tornata sul palco del Festival di Sanremo nel 2017, gareggiando con il brano Che Sia Benedetta. Data per vincitrice alla vigilia della competizione, Fiorella Mannoia si è classificata al secondo posto dietro Francesco Gabbani che ha trionfato con Occidentali’s Karma. Il brano fa parte dell’album Combattente, che ha presentato in tutto il mondo con oltre 100 concerti.

In questi anni di grandi successi musicali, Fiorella Mannoia ha anche ottenuto un programma tutto suo nel quale ha potuto sperimentare le sue doti da conduttrice. Un, Due, Tre… Fiorella è andato in onda anche nei mesi della quarantena, nella quale la maggior parte dei programmi erano annullati per emergenza sanitaria.