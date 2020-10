S.W.A.T. 3 e Bull 4 tornano in onda questa sera su Rai2 e si preparano al giro di boa che porterà all’arrivo di Criminal Minds 15. Ad aprire i giochi sarà proprio la serie con Shemar Moore in onda con gli episodi 9 e 10 dal titolo “Le mani sinistre” e “Il mostro”, subito a seguire, poco prima delle 23.00, toccherà all’episodio di Bull 4.

Nei due episodi di S.W.A.T. 3 troveremo Hondo proprio ad unire le forze con un’altra squadra per cercare di recuperare un ufficiale rapito durante un’operazione sotto copertura fallita. La situazione metterà tutti sotto pressione perché quelli che non partiranno per la missione, vedi Chris, deve fare i conti con l’incontro con i genitori dell’ufficiale e le parole giuste da trovare per calmarli e tenerli tranquilli in attesa di novità importanti.

Nel secondo episodio, invece, la squadra dovrà occuparsi di un signore della guerra minacciato da alcuni assassini pronti a liberarsi di lui prima che la Corte decida per un suo estradamento. Proprio questo episodio, il secondo della serata, in Patria ha fatto da finale di metà stagione e questo significa che i colpi di scena nn mancheranno nemmeno nella vita privata dei protagonisti, cos’altro vedremo?

Tutt’altra storia per Bull 4 che si avvia verso il finale di stagione e, a pochi episodi dall’epilogo, oggi l’appuntamento è con l’episodio numero 15 dal titolo “Fratello di sangue” in cui una vecchia amica di Bull con il vizio del gioco d’azzardo è accusata di aver ucciso il padre per prendere possesso dell’eredità. La T.A.C. la difenderà durante il processo.

Le due serie torneranno la prossima settimana, il 17 ottobre, con un doppio episodio di S.W.A.T. 3 e uno singolo di Bull 4. In particolare, vedremo Street intrappolato tra il suo dovere nei confronti della SWAT e il suo impegno nei confronti del fratello adottivo, Nate (Cory Hardrict), quando quest’ultimo è intrappolato in un’impresa criminale che potrebbe rovinarli entrambi. Inoltre, il team SWAT insegue uno spietato equipaggio che usa la la violenza durante le rapine in casinò.

Ecco il promo dei nuovi episodi: