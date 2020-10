Nei giorni scorsi, Nick Cave è tornato al centro delle polemiche per non aver boicottato i suoi concerti in Israele, dopo la conferma di un nuovo spettacolo a Tel A Viv. Interpellato da alcuni fan sul suo portale, l’artista ha così ribattuto:

E continua:

“La mia musica non è pensata per essere un premio per qualcuno per il suo comportamento, così come non faccio musica per punire le persone. La mia musica non ha condizioni. Vale per tutti, a prescindere dalle loro azioni, buone o cattive che siano. Spero che la mia musica abbia la capacità di indirizzare il mondo in modo giusto”.