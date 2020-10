Prosegue l’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1, ma questa settimana gli episodi sono dimezzati. Come anticipato, a partire dal 10 ottobre, la rete Mediaset propone le repliche della prima stagione di Manifest che andranno ad occupare lo spazio di Deception, serie conclusasi lo scorso sabato. Andiamo alle anticipazioni.

Oggi andrà in onda l’episodio 15 della terza stagione di Lucifer intitolato Compagni di scuola, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando un’autrice di best-seller viene uccisa, Lucifer e Chloe scoprono che i suoi libri sono basati su delle persone reali che ha conosciuto in passato; perciò si infiltrano alla riunione dei suoi ex del liceo allo scopo di catturare il suo assassino. Nel frammpo, Amenadiel e Linda hanno difficoltà a rendere la loro relazione di dominio pubblico.

Lucifer 3 su Italia1 torna sabato 17 ottobre con l’episodio 16 dal titolo Cavia infernale. Ecco la sinossi:

Quando l’indagine per un omicidio rivela il lato oscuro di Hollywood, Chloe mette la sua vita in prima linea per proteggere una vittima innocente. Poi, Lucifer arriva a progettare un perfetto piano infernale per aiutare Caino, ma quando Amenadiel e Maze vengono coinvolti, le cose non vanno esattamente come aveva pensato.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Dalle 15:05, Italia1 trasmette tre episodi di Manifest per una maratona pomeridiana fino alle 18:00. Si parte dal pilota dal titolo È solo l’inizio. Qui la sinossi: Un volo sparisce misteriosamente dai radar per riapparire dopo cinque anni e mezzo. Ma per i passeggeri sono trascorse solo poche ore. A seguire l’episodio 1×02, Il rientro. I passeggeri del volo scomparso sono tornati alla loro vita, ma la situazione e’ piuttosto complicata, e nulla sarà più come prima. Il pomeriggio si conclude con l’episodio 1×03 dal titolo Turbolenza. Kelly, una passeggera del volo Montego 828, viene uccisa in circostanze poco chiare. Accadono altri eventi inspiegabili, forse legati all’incidente aereo.

Nel cast di Manifest, Melissa Roxburgh nel ruolo di Michaela Beth Stone; Josh Dallas è Ben Stone; Athena Karkanis è Grace Stone; J. R. Ramirez interpreta il Detective Jared Vasquez; Luna Blaise è Olive Stone; Jack Messina è Cal Stone; e Parveen Kaur nei panni di Saanvi Bahl.

L’appuntamento con Lucifer 3 è alle 14:15, a seguire l’appuntamento con le repliche di Manifest.