Insomniac dei Green Day usciva il 10 ottobre 1995 come seguito ideale di Dookie (1994), il fortunato album dei grandi successi Basket Case, When I Come Around e Welcome To Paradise. Per festeggiare i 25 anni del quarto disco in studio la band di Billie Joe Armstrong ha deciso di lanciare una versione rimasterizzata su vinile con un contenuto speciale.

Insomniac dei Green Day

Dopo American Idiot e Dookie, nonostante il minor successo, Insomniac dei Green Day è il terzo album più venduto della band di Berkeley. Il titolo era stato suggerito da Billie Joe Armstrong che in quel periodo soffrì di una insistente insonnia a causa della nascita del primo figlio. Parliamo di “minor successo” in quanto il disco fece fatica ad affermarsi, essendo di impatto più lieve rispetto a Dookie. Le tracce, infatti, avevano dinamiche e suoni più duri in confronto all’album precedente, una dote dimostrata dai brani Geek Stink Breath, Brain Stew (“I’m having trouble tryin’ to sleep, I’m counting sheeps but running out”) e Jaded.

Insomniac Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

La nuova edizione

L’edizione proposta per i 25 anni del disco si compone in un doppio LP stampato su vinile arancione con la copertina in argento laminato. Il primo disco sarà la versione rimasterizzata di Insomniac dei Green Day, il secondo raccoglie il meglio del live che la band tenne allo Sportovni di Praga il 26 marzo 1996 durante l’Insomniac World Tour.

Per problemi legati al COVID19, tuttavia, i Green Day avvertono che le spedizioni partiranno solamente da marzo 2021, dunque il cofanetto è già disponibile per il pre-order. I ritardi per il COVID19 interessano soprattutto i tempi di produzione del doppio vinile.

La notizia della ristampa in edizione speciale di Insomniac dei Green Day arriva a pochi giorni dall’annuncio di No Fun Mondays di Billie Joe Armstrong, la raccolta delle cover che il frontman ha registrato durante la pandemia.