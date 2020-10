“Il vegano intransigente” Red Ronnie finito nei guai per una foto e un hamburger? Chi ha seguito la prima puntata de Le Iene giovedì scorso sa bene che il noto conduttore e critico musicale è finito sull’orlo di una crisi di nervi perché al centro di uno scherzo crudele che ne metteva a rischio la credibilità. Niente a che fare con la sua musica ma bensì con la sua filosofia di vita, la stessa di cui ha parlato in programmi e convegni, e la stessa che pratica ormai da trent’anni.

Lui stesso in una vecchia intervista al Quotidiano Nazionale, ha spiegato di essere vegetariano dal 1990 e vegano dal 1995: “Io ho iniziato per caso, accompagnando Gianni Morandi in clinica da sua madre. Avevo un problema a una spalla e lì mi curarono con gli oli essenziali. Poi mi chiesero di rinunciare per tre mesi a carne e latticini…dopo tre mesi mi ero come disintossicato, non sopportavo più l’odore della carne e anche il sapore del latte”.

Le cose hanno rischiato di cambiare qualche giorno fa quando Nic Bello de Le Iene Show lo ha scelto per uno scherzo che lo ha visto protagonista al tavolo di un ristorante pronto ad addentare quello che sembrava un hamburger di carne. Il cameriere che lo ha spinto ad assaggiare il loro burger vegano, si è poi avvicinato al tavolo con il suo telefono per fare una foto proprio nel momento in cui il boccone è arrivato alla bocca. In poco tempo la foto ha fatto il giro del web come sponsor al locale e come notizia in un tg dedicato ai vegani.

“Il vero animale è lui”. Abbiamo fatto davvero arrabbiare il povero @RedRonnie … tutta colpa di @nik_bello nei panni del cameriere! 🤣 #leiene https://t.co/t5dAt6WzRG — Le Iene (@redazioneiene) October 8, 2020

Impaurito dalla viralità di quella foto, Red Ronnie ha deciso di andare alla ricerca del cameriere colpevole di tutto questo per improvvisare una diretta Facebook e smentire tutto subito. In molti nei commenti hanno rivelato a Red che si tratta di uno scherzo de Le Iene ma non ne ha avuto conferma se non quando ormai era troppo tardi. Il conduttore pensava di essere finito in incubo, continuava a leggere i commenti su Twitter e a inveire contro il cameriere minacciando una denuncia colossale. Alla fine lo scherzo è stato rivelato ma l’umore di Red Ronnie non è cambiato almeno fino a che, telefono alla mano, non ha chiarito tutto in diretta Facebook.