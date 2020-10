È già esplosa la ricerca ossessiva per il Map Of The Soul OnE dei BTS, il doppio concerto in streaming della band k-pop coreana più seguita al mondo. Si tratta di un doppio appuntamento con i Bangtan Boys che si esibiscono soprattutto per la Army, la gigantesca fanbase. Il doppio concerto sarà esclusivamente in streaming dopo che la Big Hit, il 25 settembre, ha annunciato l’impossibilità di aprire le porte a un pubblico in presenza.

Alle 12 è iniziato il primo appuntamento, ma chi non ha potuto assistere non deve disperare: la Big Hit Entertainment offre la possibilità di visionare il concerto in differita semplicemente acquistando il biglietto. Map Of The Soul OnE dei BTS è infatti previsto per oggi, sabato 10 ottobre e per la giornata di domani, domenica 11 ottobre.

Come per le grandi venue in presenza è possibile acquistare il biglietto per il singolo evento o il pacchetto completo che comprende entrambi i concerti in streaming compreso l’accesso a una mostra virtuale. Per organizzare gli appuntamenti sono stati allestiti 4 palchi da 4 location diverse. Con questo evento i BTS replicano il successo del Bang Bang Con, il precedente concerto in streaming tenutosi il 14 giugno 2020.

Il primo concerto ha avuto inizio alle 12 di oggi, sabato 10 ottobre. Il secondo concerto inizierà domani, domenica 11 ottobre, a partire dalle 9 di mattina. I biglietti sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma WeVerse Shop mentre la diretta viene trasmessa all’indirizzo bts.kiswe.com.

Il singolo concerto è disponibile al prezzo di 44,55 dollari mentre il pacchetto intero, compresa la mostra in 3D, costa 90,89 dollari. Per recuperare l’evento sarà disponibile il replay allo stesso indirizzo della diretta a partire dalle 4 di mattina, sia l’11 ottobre che il 12 ottobre. La mostra sarà online dal 13 ottobre al 12 novembre 2020.

Map Of The Soul OnE dei BTS si è già rivelato uno degli eventi pop più seguiti del 2020.