Quali sono i migliori vinili in offerta per Prime Day? Vi proponiamo una selezione tra gli artisti italiani e quelli della scena internazionale.

Artisti italiani

Tra gli artisti italiani, i migliori vinili in offerta per Prime Day includono i nomi più amati della scena contemporanea. Non può mancare Tiziano Ferro di cui troviamo l’album di debutto Rosso Relativo (2001).

Di Elisa troviamo The Comes The Sun, terzo album pubblicato nel 2001 che contiene la bellissima Heaven Out Of Hell.

Non manca Ligabue con Start (2019), ultima fatica discografica del rocker di Correggio.

La scena italiana continua con ReAle di J-Ax (2020), settimo album del rapper milanese.

Chiudiamo con i Negramaro: tra i migliori vinili in offerta per Prime Video segnaliamo Amore Che Torni (2017), ultimo album in studio prima del nuovo disco Contatto in prossima uscita.

Artisti internazionali

Tra i migliori vinili in offerta per Prime Day partiamo con Thriller di Michael Jackson, album del 1982 che ancora oggi detiene il record del disco più venduto al mondo.

Un altro grande classico in offerta è Born In The USA di Bruce Springsteen, disco del 1984 tra i più importanti del Boss.

Tra le offerte da non perdere non può mancare Abbey Road dei Beatles (1969), disponibile nella versione Anniversary uscita nel 2019 dopo l’accurato lavoro di re-mixaggio di Giles Martin.

Avviciniamoci al contemporaneo con Why Me? Why Not di Liam Gallagher, l’ultimo lavoro in studio dell’ex Oasis che recentemente ha pubblicato anche la raccolta MTV Unplugged.

Concludiamo con Future Nostalgia di Dua Lipa (2020), secondo disco di inediti della cantautrice britannica.

Ricordiamo che i migliori vinili in offerta per Prime Day potranno essere acquistati il 13 e 14 ottobre dagli abbonati al servizio Prime di Amazon.