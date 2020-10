Mancano appena tre giorni ad un appuntamento molto atteso come il Prime Day 2020, ma oggi 10 ottobre abbiamo già alcune offerte particolarmente aggressive per chi desidera acquistare un Huawei P40 Lite E su Amazon. Il dispositivo, in questi mesi, è già stato al centro di promozioni di alcuni store popolari, ma stamane abbiamo toccato il picco più basso per tutti coloro che stanno pensando di portarselo a casa. Esaminiamo più nel dettaglio l’occasione che è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Huawei P40 Lite E già in offerta su Amazon verso il Prime Day 2020

In particolare, coloro che hanno nel mirino un Huawei P40 Lite E se lo possono portare a casa con una spesa pari a 120 euro. Come accennato, si tratta del prezzo più basso di sempre concepito per lo smartphone Android da quando è stato lanciato sul mercato. Ci sono poi altri plus extra che dobbiamo prendere in esame per tutti coloro che potrebbero procedere con l’ordine oggi stesso, in modo che l’acquisto venga effettuato in piena consapevolezza dagli utenti italiani.

Offerta Huawei P40 Lite E Aurora Blue 6.39" 4gb/64gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 9 con HMS App

Fotocamera: 48 MP (apertura f/1.8) + 8 MP (Obiettivo Ultra...

In particolare, il device fa parte del programma Prime, motivo per il quale chi deciderà di acquistarlo non dovrà affrontare spese aggiuntive per la spedizione. Tenete presente che i tempi di consegna non sono rapidissimi, in quanto al momento della pubblicazione Amazon dice che potrete toccare con mano il vostro nuovo Huawei P40 Lite E tra il 17 ed il 21 ottobre. Insomma, armatevi di un minimo di pazienza qualora vogliate anticipare il Prime Day in programma la prossima settimana qui in Italia.

Al di là di queste considerazioni, la nuova offerta che ci porta con mano verso il Prime Day di Amazon potrebbe effettivamente attirare l’attenzione di tanti potenziali acquirenti di un Huawei P40 Lite E. Che ne pensate della promozione emersa stamane?