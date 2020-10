L’evento del 14 ottobre decreterà la presentazione del OnePlus 8T, ma anche delle cuffie true wireless OnePlus Buds Z, versione economica delle già note OnePlus Buds (che ricordiamo essere state presentate insieme al OnePlus Nord lo scorso luglio), con cui però hanno poco a che fare sia dal punto di vista del design che del case di ricarica. Ci ha pensato ‘OxygenUpdater‘ a svelare le presunte immagini reali degli auricolari senza fili di cui faremo la conoscenza a breve. Le OnePlus Buds Z rispetto alle OnePlus Buds dovrebbero, infatti, presentare una custodia più allungata, simile a quella che racchiude le Samsung Galaxy Buds+.

Le cuffie sembrano avere forme molto semplice, e costituite da un peduncolo che termina in silicone (sono pertanto adatte a chi vorrà indossarle per diverse ore al giorno, senza avere il timore di perderle). Le foto che vi alleghiamo a fine articolo mostrano le OnePlus Buds Z in due colorazioni diverse, di cui una argentata e l’altra più chiara (parliamo di un bianco latte davvero molto carino). Il case di ricarica, invece, è contraddistinto da un ingresso USB-C e da un pulsante utile per il pairing di configurazione iniziale. Sul versante frontale, invece, trova posto un LED che cambierà colore a seconda dello stato di ricarica.





















Non serve aggiungere altro per quanto riguarda il design delle ormai prossime OnePlus Buds Z, ormai confermato in ogni sua parte. Per le specifiche tecniche ed il prezzo finale (che speriamo possa mantenersi il più basso possibile per poter dare filo da torcere alla concorrenza) bisognerà attendere ancora qualche giorno (il 14 ottobre è alle porte, abbiate solo un altro po’ di pazienza). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.