Continua a tenere banco in questo periodo la questione relativa allo sbarco di determinate app sui device Huawei di ultima generazione. Mi riferisco in primo luogo a Immuni, dopo il report dei giorni scorsi su OptiMagazine, senza dimenticare altri servizi fondamentali in Italia come Poste ID. Come stanno le cose oggi 9 ottobre? Per inquadrare al meglio la situazione, bisogna da un lato esaminare le segnalazioni del pubblico, dall’altro alcune repliche ufficiali disponibili.

Situazione Immuni e Poste ID per i nuovi Huawei

In particolare, in tanti tra i possessori di un Huawei P40 sottolineano che ci sono diverse app importanti che ancora non funzionano. La prima resta, come accennato, “Immuni“. Nonostante in questo periodo sia necessaria e non obbligatoria, non sono pochi coloro che gradirebbero avere la possibilità di scaricarla. O quantomeno la facoltà di scelta, invece di rimandare tutto ad un sistema non ancora del tutto aggiornato alle app di uso comune.

Altra app molto importante e che proprio non va è Poste ID. Ho raccolto un testimonianza secondo cui è praticamente impossibile accedere a qualsiasi sito della PA perché gli smartphone Huawei che ad oggi risultano commercializzati senza i servizi Google non sono efficienti da sé sotto questo punto di vista. Il feedback di Huawei Italia è il medesimo di sempre:

“Stiamo lavorando per fare in modo che ci siano sempre più applicazioni compatibili con i nostri nuovi dispositivi muniti di HMS. Intanto, hai già provato a trasferire le app che utilizzavi sul tuo vecchio smartphone con Phone Clone?Ti ricordiamo inoltre che puoi cercare le tue app preferite tramite Petal Search o direttamente su AppGallery“.

Dunque, lavori in corso in casa Huawei, in attesa di poter annunciare una volta per tutte la svolta tanto attesa per gli utenti che si ritrovano senza i servizi Google. Che ne pensate di questa situazione? Il produttore sta facendo tutto il necessario?