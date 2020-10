Sta per essere messo a disposizione degli utenti Android ed iPhone un aggiornamento di WhatsApp particolarmente interessante, soprattutto per coloro che tendono a ricevere un grosso quantitativo di file multimediali all’interno delle singole chat. In particolare, se da un lato lo sviluppo dell’app non si arresta nell’ottica di limitare al massimo i bug riscontrati dagli utenti, come testimoniato dal recente intervento con iOS che abbiamo trattato sulle nostre pagine, non bisogna dimenticare che sono in arrivo nuove funzioni.

Sta arrivando l’aggiornamento WhatsApp che facilita la ricerca delle immagini

In un contesto del genere, diventa fondamentale individuare le caratteristiche dell’aggiornamento WhatsApp in questione, a quanto pare concepito per rendere più agevole la ricerca di immagini, video e GIF. Come del resto è stato evidenziato dallo stesso team tramite un post apparso su Instagram. Si tratta di un upgrade che al momento non risulta ancora disponibile su Android, ma alla luce del suddetto post è altamente probabile che la situazione si possa sbloccare nel giro di poche ore.

Lo staff di WhatsApp, a tal proposito, ha precisato quanto segue: “Abbiamo semplificato la ricerca in tutti i tuoi media (foto, GIF, link, video, documenti, audio) su WhatsApp. Ora puoi cercare un contatto specifico, quindi scegliere il tipo di media e aggiungere parole chiave per esaminare più efficacemente le chat ei messaggi passati“. Dunque, dovrebbe essere imminente il rollout e i benefici saranno per forza di cose tangibili per chi utilizza con maggiore frequenza l’app.

Controllate i vostri store, in modo da essere sempre sul pezzo e testare l’aggiornamento di WhatsApp appena disponibile su larga scala. Vi è mai capitato di avere problemi del genere con la famosa app di messaggistica? Fatemi sapere con un commento a seguire, per essere pronti a quello che ci aspetta don il download.