L’arrivo di Ratched 2 – pur nella completa incertezza sui tempi di produzione e rilascio – non è mai stato davvero in discussione. La serie creata da Evan Romansky e sviluppata da Ryan Murphy e Ian Brennan ha visto la luce in seguito a un ordine di due stagioni e, a meno di clamorosi passi falsi, dovrebbe concludersi con una quarta tornata di episodi.

L’idea – ha spiegato Sarah Paulson alla vigilia del debutto di Ratched su Netflix – è quella di tracciare il percorso evolutivo dell’infermiera Mildred dall’arrivo al Lucia State Hospital agli eventi di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo. Ciò non significa, comunque, che sceneggiatori e produttori della serie abbiano già pianificato in dettaglio gli eventi che trasformeranno l’ancora compassionevole Mildred di Sarah Paulson nella gelida Ratched di Louise Fletcher.

Al contrario, le anticipazioni che la musa di Ryan Murphy ha già offerto a varie testate statunitensi tentano perlopiù di chiarire cosa non aspettarsi da Ratched 2. Il primo elemento da escludere è un immediato indurimento del personaggio, il quale dipenderà invece dal progressivo accumulo di delusioni personali e dall’influenza della società nel suo complesso. Secondo me, ripeto, questa è la mia opinione, quello che [Ratched] fa in Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo è il risultato di una donna che diventa il prodotto di un’infrastruttura patriarcale [l’ospedale, ndr] dove agisce secondo quello che crede sia giusto e che si crede sia giusto in quell’epoca, ha raccontato Paulson a The Wrap.

Non sono d’accordo con le sue scelte, ma spesso erano la norma. […] Mi chiedo però, se in quel film l’infermiera Ratched fosse stata un uomo, se le persone avrebbero reagito allo stesso modo alle cose che ha fatto. Perché credo che dovremmo ribellarci all’idea che, quando pensiamo a un’infermiera, vogliamo soltanto che sia una donna dolce e materna […]. Naturalmente è un desiderio normale, perché in genere se abbiamo a che fare con un’infermiera è perché non stiamo bene e quindi vogliamo quel tipo di attenzioni. Alla luce di questo, la vedremo mai fare cose orribili, come curare i pazienti secondo i metodi che le sono stati insegnati?, ha riflettuto. Non ne sono sicura.

Non so se [Ratched] arriverà mai ad ambientarsi nell’ospedale [di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo], semplicemente perché – e questo sono io a pensarlo, non so quale sia il piano di Ryan – non ho alcuna voglia di recitare insieme a un Jack Nicholson ricreato digitalmente. Non mi sembra affatto una buona idea. Quindi se ci ritroveremo in quel periodo, probabilmente non ci soffermeremo sulla sua vita in uniforme, ma piuttosto su quello che succede quando torna a casa dopo una giornata trascorsa in quell’ospedale di cui conosciamo gli eventi, ha aggiunto.

È da escludere inoltre che in Ratched 2 Mildred ed Edmund (Finn Wittrock) possano riconciliarsi. Anzi, è proprio il tradimento di quest’ultimo a scatenare l’indurimento della donna, privata della missione di una vita – ritrovare il fratello e salvarlo da un destino infausto – nonché dell’unico sentimento capace di scaldarle il cuore, perlomeno prima dell’arrivo di Gwendolyn (Cynthia Nixon). Ne è convinta Sarah Paulson, secondo cui ciò diventa evidente sul finire della prima stagione.

Quello che vediamo alla fine della prima stagione è che, una volta che Mildred si rende conto di essere stata tradita e abbandonata dall’unica persona alla quale ha dedicato la sua vita, ossia il fratello, e che poi quella stessa persona ha creato ulteriore caos e dolore uccidendo sette donne innocenti, anch’esse infermiere, arriva a dirgli: “Ti troverò”, ha spiegato. E probabilmente vedremo che Mildred è diventata più dura, perché ciò che la ammorbidiva era la parte di lei che nutriva amore e senso di protezione e desiderio di assoluzione per il fratello. Ora che tutto questo non c’è più, non so chi diventerà. Ma di certo si allonterà sempre più dal suo cuore e dalla sua umanità, ha concluso.

La prima stagione di Ratched è disponibile in streaming su Netflix.