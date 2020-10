Non sono così rari i problemi con la fotocamera WhatsApp almeno per chi ha a che fare con l’aggiornamento beta iOS 14.2 sul proprio iPhone. Si tratta di un anomalia certamente di nicchia visto il numero non così alto di persone che hanno deciso di testare proprio l’update Apple ma pur sempre molto fastidiosa. Per fortuna esiste una soluzione da mettere sul banco e che consente di superare l’errore.

Il riferimento al problema in se compare tra le segnalazioni al profilo Twitter del noto informatore WABetaInfo. Un utente in particolare, come visualizzabile anche nel cinguettio più in basso, lamenta il malfunzionamento nel dettaglio. Quando si tenta di scattare una foto con la fotocamera frontale, la stessa funzione dell’applicazione di messaggistica viene arrestate. Accade pure che proprio l’app si chiuda e che per farla funzionare è necessario addirittura procedere ad una sua nuova installazione.

Chi ha l’aggiornamento beta iOS 14.2 a bordo del proprio iPhone ha dunque serie difficoltà tutte le volte che tenta di condividere ad esempio un selfie, ottenendolo attraverso la fotocamera interna proprio a WhastApp. La buona notizia è che la fotocamera principale, al contrario, sembra assolutamente estranea a questo tipo di arresti anomali e malfunzionamenti.

Specificata la tipologia di errore, come è possibile superare i problemi con la fotocamera WhatsApp? Sempre l’informatore WABetaInfo già menzionato suggerisce una modalità che evita il passaggio del nuovo download e installazione dell’app. Basterà semplicemente andare nelle impostazioni dell’app di messaggistica sull’iPhone e dunque disabilitare i permessi della fotocamera. In questo modo, l’utilizzo dello strumento riprenderà regolarmente.

A parte la soluzione appena riportata, è possibile che le anomalie all’uso della fotocamera in WhatsApp possano essere superata con una nuova beta dell’aggiornamento iOS 14.2. D’altronde chi ha a che fare con un aggiornamento non stabile deve pure mettere in conto di scontrarsi con qualche bug, anche persistente.