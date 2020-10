I Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra hanno ricevuto l’aggiornamento con la patch di sicurezza di ottobre 2020 all’inizio di questa settimana, ed il modello Premium sta iniziando a ricevere un altro pacchetto. Come riportato da ‘SamMobile‘, a differenza del precedente upgrade che si limitava, per quanto importanti, ad includere le correzioni del mese corrente, questa volta il pacchetto fa compiere al dispositivo un significativo passo in avanti, migliorando notevolmente la durata della batteria del modello più avanzato. Oltre all’autonomia, l’aggiornamento incide anche sulla stabilità della fotocamera e sulla Dark Mode (quest’ultimo aspetto sembra non aver del tutto convinto alcuni utenti, anche se nella maggior parte dei casi la modalità dà prova di funzionare discretamente bene: se siete tra quelli ad aver notato qualcosa di strano, sappiate che potreste risolvere tutto proprio a partire da questo aggiornamento).

L’upgrade, al momento, è disponibile in Germania, e viene fornito attraverso la serie firmware N98xxXXU1ATJ1. Non dovrebbe passare troppo tempo prima che la disponibilità di estenda ad altri mercati: anche il Samsung Galaxy Note 20 presto dovrebbe ricevere lo stesso upgrade. Come sempre, potete utilizzare l’opzione ‘Scarica e installa‘ nel menù ‘Impostazioni > Aggiornamento software‘ del telefono, così da iniziare a scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile per il vostro esemplare.

In alternativa si deciderà, anche se sarebbe preferibile attendere l’OTA, di procedere al download del firmware pertinente per il proprio Paese e per il proprio Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra dall’archivio della fonte sopra citata (alquanto fidata), ed avvalersi dell’uso di un PC per passare all’ultima build (operazione che ricordiamo essere molto rischiosa per gli utenti alle prime armi, rischiando di perdere la garanzia e mettendo a repentaglio il funzionamento stesso del device). Non abbiamo riscontri della possibilità che l’aggiornamento corregga i problemi di burn-in di cui sembrano soffrire i Samsung Galaxy Note 20 Ultra con cover S-View (discorso che abbiamo affrontato più nel dettaglio in questo articolo).