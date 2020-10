Un inedito Mick Jagger in Sicilia è stato immortalato da alcuni fan. Il frontman dei Rolling Stones è ancora in Italia, dunque, dopo la lunga permanenza in Toscana. In ultima battuta la rockstar si è recato in un ristorante di Brucoli, distretto di Augusta nella provincia di Siracusa, e secondo le indiscrezioni avrebbe degustato dei piatti locali a base di pesce.

Dopo l’avvistamento il video ha fatto il giro dei compaesani, la voce è dunque circolata e intorno al locale si sono radunati i fan del rocker britannico. Una signora ha tentato di avvicinare la rockstar, ma è stata allontanata dai responsabili della sicurezza. Agli ammiratori accorsi dopo il passaparola Mick Jagger non ha concesso foto.

La gita a Brucoli del frontman dei Rolling Stones è iniziata in un pub per poi continuare nella zona ristorante, dove la voce di Simpathy For The Devil ha consumato pietanze a base di cernia e astice. Dopo aver cenato, Mick Jagger si è recato presso l’aeroporto di Catania per poi prendere l’aereo. Tuttavia il rocker ha parlato a lungo con il proprietario del locale Luca Baffo, che pur non ottenendo una foto insieme all’artista è riuscito a farsi autografare il menu.

Secondo le indiscrezioni la visita di Mick Jagger in Sicilia si spiega con la presenza di alcuni amici a Noto, che lo avrebbero ospitato, e prima di tornare a casa l’artista ha voluto assaporare un’ultima volta i piatti tipici della Sicilia. Luca Baffo ha aggiunto che Jagger gli avrebbe riferito di voler tornare sull’isola a novembre, senza specificare per quale ragione.

La toccata e fuga del frontman dei Rolling Stones somiglia tanto alla meteorica giornata trascorsa da Bono Vox e The Edge degli U2 in Toscana. L’arrivo di Mick Jagger in Sicilia, tuttavia, non è passato inosservato: in un video registrato da un fan vediamo l’artista uscire dal ristorante.