L’intervista doppia di Emis Killa e Jake La Furia rivela qualche particolare in più sulla loro ultima collaborazione artistica, che si è concretizzata con il rilascio di un disco congiunto. L’album, 17, è stato rilasciato il 18 settembre scorso.

Emis Killa ha colto l’occasione per ricordare i periodi bui della sua vita, parlando dell’esperienza del carcere che ha vissuto quando era ancora molto giovane: Io sono stato dentro, ma non è andata oltre la notte. Non ne vado fiero. Ho iniziato con i giochi del Gameboy fino a derubare i turisti.

I temi spaziano dal bullismo all’omofobia, etichetta che spesso è affibiata ai rapper: “Ci dicono che il rap è omofobo per il linguaggio e gli sfottò perché dice fr*cio e non omosessuale”. Per dimostrare di essere contro ogni forma di discriminazione, i due rapper hanno accettato di darsi un bacio virtuale.

Gli esordi difficili sono comuni a entrambi, ma il successo che hanno ottenuto se lo sono guadagnato con la gavetta: “Con la musica si guadagna ancora bene, almeno fino a prima del lockdown. Quando i rapper si ricoprono d’oro è come per dire ce l’ho fatta”.

Salvo nuovi e non auspicabili rinvii, i due artisti saranno sul palco di Roma e Milano per la presentazione della musica del loro album. I concerti sono già fissati per il 2021, con biglietti che sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

Il nuovo album era stato anticipato con il singolo Malandrino, seguito da Medaglia che hanno destinato alla rotazione radiofonica nel giorno del loro debutto come coppia del rap. I due sono amici di vecchia data, ma ancora non avevano rilasciato un album intero nel quale raccontare ed esprimere il loro talento. Le collaborazioni precedenti sono invece molteplici e, tra queste, c’è anche Fuoco E Benzina, contenuta nell’ultimo album da solista di Emis Killa.

"Se becco mio figlio che bullizza qualcuno a scuola? Si becca due calci nel culo”: Jake La Furia e Emis Killa si raccontano nella nostra intervista doppia 👇 Pubblicato da Le Iene su Venerdì 9 ottobre 2020