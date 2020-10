Tornano le imitazioni di Tale e Quale Show, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma. Il varietà condotto da Carlo Conti sarà in onda dalle 21,25 e, in contemporanea, sui canali dedicati RaiPlay. Il programma vivrà anche sui social attraverso l’hashtag #taleequaleshow.

10 i concorrenti che si esibiranno sul palco, in una sfida che si fa sempre più avvincente perché vicina al gran finale nel quale si decreterà il Campione di questa decima edizione. In studio sarà presente il pubblico, anche se in numero ridotto, mentre il calore degli applausi sarà valutato nella posizione speciale di Gabriele Cirilli.

Come di consueto, le esibizioni saranno valutate dalla giuria composta da Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ai quali si unirà anche Luca Argentero nel ruolo di quarto giudice. L’attore piemontese sarà in studio per il lancio della seconda parte di Doc – Nelle Tue Mani.

Il vincitore della terza puntata di Tale e Quale Show è stato Pago, che ha convinto tutti con la sua interpretazione di Fabrizio Moro. Il brano Portami Via è riuscito a conquistare la vetta della classifica, avendo la meglio sull’imitazione di Barbara Cola che ha provato a impersonare Adele. Al terzo posto si posizione, invece, Virginio.

In questa nuova puntata, Barbara Cola sarà Mina, mentre Francesca Manzini rilancerà il suo talento con Loredana Bertè. Carolina Rey sarà, invece, Malika Ayane, con Carmen Russo che impersonerà Sheila del gruppo Sheila & Black Devotion.

Si continua con Giulia Sol che proverà a vestire i panni di Christina Aguilera, mentre Sergio Muniz canterà con la voce di Miguel Bosè. Nuova prova difficile, invece, per Francesco Paolantoni che sarà Tom Jones.

A essere sotto osservazione sarà Pago, che proverà a bissare il successo della scorsa puntata con la sua imitazione di Tony Hadley. Virginio imiterà Giuliano Sangiorgi, mentre l’omaggio di questo quarto appuntamento con Tale e Quale Show sarà affidato a Luca Ward.

Il vincitore della puntata sarà decretato attraverso la somma delle votazioni della giuria e dei concorrenti, che possono assegnare i 5 punti a loro stessi o a uno degli altri concorrenti in gara. I concorrenti sono seguiti dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, oltre che dalla actor coach Emanuela Aureli.

Gli arrangiamenti di tutte le esibizioni sono affidati al Maestro Pinunccio Pirazzoli.