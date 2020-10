La trasformazione di Benji ha spiazzato i fan. L’artista modenese ha deciso di pubblicare delle foto che risalgono a qualche anno fa, per sottolineare i risultati ottenuti con impegno e sacrificio. Le foto anticipano anche il ritorno musicale dopo la rottura del duo Benji e Fede.

Negli scatti condivisi su Instagram, viene mostrato un Benjamin Mascolo che è molto diverso dall’immagine alla quale siamo abituati. Il fisico morbido di un adolescente ha lasciato spazio a quello super curato degli ultimi anni.

A questo proposito, ha commentato: “Più grandi sono i tuoi sogni, più grandi saranno i sacrifici che devi compiere per raggiungerli. Mi sto preparando per un nuovo inizio: il capitolo più importante della mia vita. Manca poco”.

Benjamin Mascolo viene dall’esperienza con il duo Benji e Fede, che hanno deciso di rompere dopo diversi anni di successi. Rimandato l’ultimo concerto che avrebbero dovuto tenere all’Arena di Verona, che si terrà nel 2021.

Le ragioni di questa divisione, giunta come un filmine a ciel sereno per i fan, è spiegata nel volume Naked che hanno rilasciato subito dopo l’annuncio della conclusione del progetto del gruppo.

L’artista modenese è anche noto per la sua storia d’amore con Bella Thorne, che sembrava essere stata la causa della rottura del progetto con Fede, che sembra avviato i lavori per proseguire la carriera come solista.

Il percorso musicale del duo era iniziato quasi per caso, attraverso un messaggio su Facebook che si sono scambiati 10 anni fa. Il primo contratto è arrivato subito dopo, con Warner Music e che hanno mantenuto fino allo scioglimento del duo.

Nei loro 10 anni di carriera, il duo ha raggiunto dei risultati molto importanti, non solo in termini di vendite ma anche di pubblico, suonando nei maggiori palasport, come il Mediolanum Forum di Assago e il Palazzo dello Sport di Roma.