Jurassic World Nuove Avventure 2 ci sarà. Netflix annuncia il secondo ciclo di episodi della serie animata prodotta, tra gli altri, da Steven Spielberg e legata al franchise di Jurassic Park.

Con un teaser trailer, la piattaforma di streaming ha mostrato le prime scene di ciò che vedremo in questa seconda stagione. Jurassic World Nuove Avventure, il cui titolo originale è Jurassic World Camp Cretaceous, ha debuttato su Netflix il mese scorso, accogliendo fin da subito buone recensioni da parte di pubblico e critica. La serie animata si presenta come un sequel del film Jurassic World e allo stesso tempo è anche uno spin-off poiché anticipa Jurassic World: Il Regno Distrutto, secondo capitolo della saga cinematografica.

La prima stagione si era conclusa con i dinosauri di Isla Nublar in libertà, mentre i giovani protagonisti sono stati lasciati al loro destino sull’isola. Inizierà per loro una nuova avventura per cercare di sopravvivere e fuggire dagli enormi predatori preistorici. Ecco il teaser trailer che annuncia Jurassic World Nuove Avventure 2, disponibile al momento solo in lingua originale:

Ambientato durante gli eventi di Jurassic World, Jurassic World Nuove Avventure racconta cosa accade dall’altra parte dell’isola. Un gruppo di sei ragazzi scelti per un’esperienza irripetibile in un nuovo campo d’avventura sul lato opposto di Isla Nublar, chiamato il Campo Cretaceo. Quando i dinosauri devastano l’isola, i giovani campeggiatori sono bloccati. Ognuno di loro si rende conto che la propria sopravvivenza dipende da sé stesso e dai suoi compagni. Incapaci di raggiungere il mondo esterno, i nostri sei eroi dovranno passare da estranei ad amici a famiglia mentre si uniscono per sopravvivere ai dinosauri e scoprire dei segreti nascosti in profondità che minacciano il mondo stesso.

Non c’è ancora una data ufficiale per Jurassic World Nuove Avventure 2, ma dal teaser trailer si evince che i nuovi episodi saranno disponibili nel corso del 2021. La prima stagione, composta da otto episodi, è invece reperibile su Netflix.