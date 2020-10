Roberto Benigni e Checco Zalone a Sanremo 2021. Queste sono le ultime indiscrezioni che trapelano sulla prossima edizione del Festival, che sarà condotto ancora da Amadeus e Fiorello. L’edizione 71 sarà anche la prima del dopo Covid e ci farà nel rispetto delle norme anti-contagio. Scongiurata, quindi, l’ipotesi di una cancellazione per la possibile mancanza del pubblico.

La partecipazione di Roberto Benigni seguirebbe, quindi, quella del 2020, nella quale si è presentato sul palco con un monologo sul Cantico Dei Cantici e che ha destato non poche polemiche. L’artista Premio Oscar era stato preso di mira per il cachet ritenuto troppo elevato, oltre che per la lunghezza del suo intervento, ritenuto poco coinvolgente.

In questa edizione, ancora tutta da stabilire se si fa eccezione per i conduttori, Roberto Benigni potrebbe tornare ma in una nuova veste, senza monologhi e con altri artisti. Le indiscrezioni di Leggo parlano di un’esibizione virale alla quale potrebbe partecipare anche Checco Zalone.

Intanto, sono emersi i numeri dei partecipanti a Sanremo Giovani, con 961 aspiranti concorrenti. I nomi delle Nuove Proposte emergeranno dalle serate in onda in seconda serata su Rai1, con la conduzione di Amadeus. Confermata anche la prima serata di dicembre, nella quale saranno scelti i 6 nomi delle Nuove Proposte, ai quali si aggiungeranno i due di Area Sanremo.

Oltre ad Amadeus e Fiorello, sono confermati anche i Castelli alla scenografia. Il resto del cast televisivo è tutto da decidere. Si è parlato della possibilità di un ingaggio di Chiara Ferragni e di quello di Elena Sofia Ricci, anche il tutto rimane ancora nel campo delle ipotesi.

I Big dell’edizione 71 saranno invece annunciati nella serata Sanremo Giovani, in onda nella prima serata di Rai1 a dicembre. Si torna quindi alla tradizione dell’annuncio di dicembre, dopo che l’anno scorso era stata bruciata l’esclusiva con l’intera pubblicazione della lista dei Campioni da parte di un settimanale.