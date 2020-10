Gli amanti del mondo Apple farebbero bene a tenere d’occhio il sottocosto del volantino Unieuro. La nota catena consente di risparmiare e non poco sui suoi recenti iPhone ma anche sulla serie Watch SE per un numero complessivo di 3 offerte d’autunno davvero interessanti.

Il volantino Unieuro parte oggi in questo venerdì 9 ottobre e durerà fino al prossimo 18 ottobre. Ognuna delle promozioni di seguito elencate è espressamente legata ad un numero di scorte limitate e dunque gli interessanti agli sconti potrebbero pure trovare non reperibili i device. Insomma, chi brama qualunque soluzione hardware proposta farà bene a non tergiversare molto.

Si parte dallo sconto più interessante di tutti, quello per l’iPhone SE nella sua versione da 128 GB. Il melafonino low-cost lanciato a primavera scorsa costa ora solo 469 euro e non più 549. Prezzo eguale e non inferiore è presente pure sul noto store Amazon. Occhio tuttavia al numero di pezzi disponibili pari solo a 3000 unità nazionali presso i negozi della catena.

Tra le promozioni del volantino Unieuro cì pure quella dedicata all’iPhone 11 da 128 GB. Anche il suo valore è ribassato da 889 euro a 740 euro. Peccato solo che gli interessati al modello top di gamma dovranno essere particolarmente celeri visto che le unità di riferimento saranno solo 2000.

Per finire, gli amanti dell’Apple Watch della serie SE avranno anche loro pane per i loro denti. I modelli da 40 e 44 mm sono ora in vendita, rispettivamente a 299 euro e 329 euro. Va fatto anche in quest’ultimo caso il discorso dei pezzi limitati: non più di 800 per il modello meno costoso e comunque non oltre le 1200 unità per l’altro esemplare.

Naturalmente il sottocosto del volantino Unieuro include anche altre offerte per smartphone Huawei, Samsung, LG ma anche per computer, notebook, televisori e piccoli e grandi elettrodomestici. Le promozioni sono tutte consultabili a questo collegamento.