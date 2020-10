Possiamo dire di aver sentito e letto bene: c’è un nuovo album di Caparezza in lavorazione. L’annuncio è arrivato dopo la mezzanotte, un’occasione che non si presenta per puro caso. Oggi, 9 ottobre 2020, Michele Salvemini compie 47 anni e celebra il suo genetliaco con un messaggio speciale rivolto ai fan.

Ricordiamo che l’autore di Fuori Dal Tunnel non entra in studio dal 2017, anno dell’uscita di Prisoner 709 forte di successi come Ti Fa Stare Bene e Prosopagnosia seguito da Prisoner 709 Live (2018), dopo il quale aveva dichiarato: “Tornerò quando avrò di nuovo qualcosa da dire” non senza ringraziare i fan che lo avevano seguito in tutte le date del tour.

Recentemente Caparezza ha collaborato in due progetti: il primo è stato l’album Server Sirena (2019) dei Linea 77, dove ha duettato con Hell Raton nella traccia Play & Rewind. Il secondo è stato il brano Su I Generi(s) di Cristian Mad Dopa e Francesco Libretta, un brano pubblicato per raccogliere fondi a favore della Heal Onlus per la ricerca contro il glioma pontino intrinseco diffuso.

Per il resto, a parte un messaggio comparso sui social in cui faceva la sua riflessione sulla pandemia del Coronavirus, Caparezza è rimasto silente. Fino a oggi, quando sui social è comparsa un’immagine accompagnata dall’annuncio di essere al lavoro sul nuovo album: “Non ho appeso il microfono al chiodo”, ha scritto l’artista di Molfetta, confessando di non poter dire altro.

“Ciao a tutti. Come di consueto faccio uno strappo al silenzio nel giorno del mio compleanno. Ne approfitto per informarvi che non ho appeso il microfono al chiodo ma sto lavorando al mio nuovo album da mesi. Purtroppo non posso rivelarvi nient’altro ma abbiate pazienza e state tranquilli, brinderemo a tempo debito”.

L’immagine mostra una confezione in legno, di quelle da collezione per i cultori del vino, con la scritta “Capawine”. “Brinderemo a tempo debito”, scrive il rapper prima di ringraziare alcune persone per “il regalo nella foto”. Cosa bolle in pentola?

I fan già si sentono di ringraziarlo per la bella notizia. Il nuovo album di Caparezza è in lavorazione da diversi mesi, a detta dell’artista, e da questo momento si attendono novità.