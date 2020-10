Venerdì 9 ottobre si conclude su LaF la prima e finora unica stagione di Sandition, la serie ispirata al romanzo rimasto incompiuto di Jane Austen, realizzata dall’emittente inglese ITV nel 2019.

Composto da 8 episodi, l’adattamento televisivo di Sandition è andato in onda lo scorso anno nel Regno Unito e all’inizio del 2020 negli Stati Uniti, trasmessa da PBS. In Italia è arrivata lo scorso settembre sul canale 135 di Sky.

Negli ultimi due episodi, in onda in prima visione assoluta in Italia su LaF il 9 ottobre alle 21.10, la cittadina di Sanditon è in fermento per il giorno della regata, che dopo un’iniziale scarsa affluenza diventa un evento in grado di entusiasmare la comunità, soprattutto grazie all’arrivo di Lady Worcester. Tra segreti, ambizioni e giochi di potere, il destino dei personaggi di Sandition sarà rivelato da numerosi colpi di scena, lasciando però spazio ad una eventuale prosecuzione della serie.

Prosecuzione al momento non prevista, perché nonostante la buona accoglienza di pubblico e critica ITV ha deciso di non produrre una seconda stagione della serie, innescando una protesta da parte del pubblico che ne ha chiesto a gran voce il rinnovo. L’hashtag #SaveSandition è diventato il motto ufficiale della petizione che ha raccolto le firme degli appassionati della serie. La protesta contro la cancellazione è sfociata anche nell’iniziativa che ha coinvolto l’artista Simon Beck: lo scorso 14 settembre, il disegnatore di immagini sulla sabbia ha realizzato un tributo a Sandition, un’opera raffigurante i personaggi di Charlotte e Sidney, con la domanda “Chi salverà Sanditon?“.

L’auspicio dei fan della serie, infatti, è che qualche streamer come Amazon possa acquistarne i diritti per darle una nuova vita, producendo una o più stagioni successive di Sandition. Il finale della prima stagione lascia infatti ampio spazio ad un seguito, senza contare che la sceneggiatura è in gran parte originale, visto che il materiale della Austen è stato adattato solo per i primi episodi, lasciando poi che i restanti episodi fossero frutto della fantasia dello showrunner Andrew Davies.