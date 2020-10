Il concerto di Elisa a Udine si sdoppia, alla luce delle nuove disposizioni anti Covid-19. In occasione dell’evento di sabato 10 ottobre, Elisa terrà due diversi spettacoli. Il primo è atteso alle ore 15.00, il secondo inizierà alle ore 18.30.

Entrambi gli appuntamenti si terranno in Piazza Primo Maggio, a Udine. A comunicare la necessità di sdoppiare il concerto è stata la stessa organizzazione.

In considerazione della proroga dello stato di emergenza di recente approvazione, il concerto di Elisa a Udine sarà rimodulato in due diverse esibizioni, che avranno luogo nella stessa giornata del 10 ottobre. Questa soluzione permetterà al pubblico che ha acquistato regolare biglietto di poter assistere al concerto in una delle due fasce orarie indicate.

La suddivisione del pubblico tra i due spettacoli avverrà in base ai settori dei biglietti acquistati.

La prima esibizione si terrà alle ore 15.00 ed è riservata agli spettatori possessori dei biglietti dei settori: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e del settore 23, dalla fila 6 alla fila 10.

La seconda esibizione si terrà alle ore 18.30 ed è riservata agli Spettatori possessori dei biglietti dei settori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e del settore 23, file dalla 1 alla 5.

Chi fosse impossibilitato a partecipare e già in possesso dei biglietti per il concerto di Elisa a Udine potrà rivendere il proprio biglietto sulla piattaforma Fansale del circuito Ticketone; in alternativa potrà chiedere il rimborso del titolo d’ingresso secondo le modalità che seguono.

I biglietti acquistati possono essere ceduti o venduti procedendo al cambio di nominativo da effettuare in uno dei punti vendita autorizzati (per chi ha acquistato in un punto fisico) o direttamente su Ticketone.it (per chi ha acquistato il biglietto online) entro il giorno 9 ottobre. Il cambio di nominativo è fondamentale per consentire il corretto accesso all’evento. All’ingresso verranno infatti effettuati i controlli di sicurezza atti a verificare l’identità dello spettatore, che dovrà coincidere con il nome sul biglietto.

Sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti dal giorno 9 ottobre e entro e non oltre il giorno venerdì 16 ottobre, nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, consegnando i biglietti in originale, o direttamente su Ticketone.it per gli acquisti online. Per info ecomm.customerservice@ticketone.it o chiamando al numero 892.101. Ulteriori informazioni sui biglietti su www.azalea.it e www.friendsandpartners.it o scrivendo a servizioclienti@friendsandpartners.it .