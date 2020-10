Sono stati svelati i nomi dei 61 cantanti di Sanremo Giovani attesi per l’audizione dal vivo. In testa c’è la regione Lazio con 15 brani, seguono la Campania e la Lombardi.

Tanti i volti noti provenienti dai talent show – X Factor in testa, ma anche Amici di Maria De Filippi. Tra gli artisti selezionati c’è anche Francesco Monte, noto per le sue avventure televisive extra musicali.

I 61 prescelti dovranno ora affrontare altri step prima dell’approdo sul palco del Teatro Ariston: le audizioni dal vivo, AmaSanremo e la sfida finale nella serata di Sanremo Giovani. Sei in tutto coloro che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2021 in gara nella categoria delle Nuove Proposte.

I 61 sono adesso attesi a Roma, 19 e 20 ottobre nella Sala A di Via Asiago, per l’audizione live. Ognuno di loro presenterà il brano selezionato dinanzi alla commissione artistica del 71° Festival della Canzone Italiana. La commissione musicale è presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Dei 61 artisti selezionati, 53 sono solisti (16 donne e 37 uomini) e 8 sono gruppi. Il Sud è in testa con 23 partecipanti, segue il Centro con 22 e chiude il Nord con 15; 3 invece i minori provenienti da Napoli (Campania), Roma (Lazio) e Milano (Lombardia).

I 61 nomi di Sanremo Giovani

ALIOTH “TITANI” ROMA LAZIO

ANDREA “CE VORREBBE PIU’ TEMPO” MARINO (RM) LAZIO

ANNA CAROL “BALLARE” BOLZANO TRENTINO ALTO ADIGE

MARTINA ATTILI “PIU’ POTENTI DEL MARE” ROMA LAZIO

AVINCOLA “GOAL” ROMA LAZIO

BOCO “GENERAZIONE NOT FOUND” ASSISI (PG) UMBRIA

CALEIDO “MENO MALE” LIVORNO TOSCANA

CARA “IL PRIMO BACIO” MILANO LOMBARDIA

CASTAGNA “COSI SOLA” TERAMO ABRUZZO

CECCO E CIPO (Duo) “IL COMPORTAMENTO DEGLI ESSERI UMANI” EMPOLI (FI) TOSCANA

THOMAS CHEVAL “ACQUA MINERALE” FERRARA EMILIA ROMAGNA

CHICO “FIGLI DI MILANO” RAGUSA SICILIA

LORENZO CIAFFI “TRA LE STELLE” ROMA LAZIO

CONNOR “LEI NO” ANZIO (RM) LAZIO

UGO CREPA “NON SERVE PIU'” NOLA (NA) CAMPANIA

DAVIDE DEIANA “RIPARTIRO’ DA NOI” CAGLIARI SARDEGNA

ENULA “CON(TORTA)” MAGENTA (MI) LOMBARDIA

FILO VALS “INSONNE” ROMA LAZIO

FOLCAST “SCOPRITI” ROMA LAZIO

FRITZ “BLA BLA BLA” MACERATA (MC) MARCHE

GALEA “I NOSTRI 20” TRANI (BAT) PUGLIA

GANOONA “DESERTO” MILANO LOMBARDIA

GAUDIANO “POLVERE DA SPARO” FOGGIA PUGLIA

GAVIO “LA MIA GENERAZIONE” BENEVENTO CAMPANIA

MATTEO GHIONE “PRENDERE O LASCIARE” RIO DE JANEIRO BRASILE

GINEVRA “VORTICE” TORINO PIEMONTE

GIANMARCO GRIDELLI “MAMMA DOVE SEI STASERA” ROMA LAZIO

HU “OCCHI NIAGARA” MONTE URANO (FM) MARCHE

DARIA HUBER “VIAGGI DELLA MENTE” NAPOLI CAMPANIA

I DESIDERI (Duo) “LO STESSO CIELO” MARCIANISE (CE) CAMPANIA

LA MUNICIPAL (Gruppo) “LA TERZA STAGIONE DI DARK” GALATINA(LE) PUGLIA