Sulle note di How To Save a Life, il nuovo promo congiunto per Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 è un omaggio ai veri eroi del quotidiano, ai soccorritori che intervengono nelle emergenze, tanto in strada quanto nelle corsie degli ospedali, e a chi lavora nei settori essenziali.

La voce fuori campo di Ellen Pompeo, la protagonista di Grey’s Anatomy 17, rende omaggio a loro, i lavoratori dei servizi pubblici primari degli Stati Uniti, impegnati in prima linea nell’emergenza sanitaria e sociale che la pandemia ha portato con sé.

Il promo rilasciato giovedì 8 ottobre e dedicato alla première di stagione di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 prevista il 12 novembre su ABC non contiene, infatti, soltanto frammenti di scene topiche delle due serie tv di Shonda Rhimes, ma si conclude con i volti dei veri lavoratori del 911, dei pompieri, degli infermieri, dei medici e di tutti quanti sono impiegati nei servizi essenziali e di primo soccorso negli Stati Uniti.

Ellen Pompeo accompagna la clip, composta per lo più da immagini di repertorio delle due serie e qualche frame di Grey’s Anatomy 17 coi medici in tenuta anticontagio, con questo messaggio di ringraziamento a tutti i lavoratori essenziali.

Abbiamo tutti degli eroi, persone cui aspiriamo ad essere, coloro che combattono, che ci aiutano a sopravvivere. Quando serve, sono coloro che si presentano sempre per salvare la situazione. Grazie.

Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 sono attualmente in produzione a Los Angeles: la messa in onda dei nuovi episodi, tradizionalmente prevista a fine settembre, è slittata a novembre a causa dei ritardi dovuti al lockdown. Il debutto del 12 novembre sarà scandito da un evento crossover e un doppio episodio di Grey’s Anatomy 17 della durata di due ore.

Entrambe incorporeranno il tema della pandemia nelle loro trame, rendendo un tributo a quanti si sono sacrificati nella lotta al Covid-19 e lo stanno ancora facendo, oltre che ai malati e ai pazienti che non ce l’hanno fatta. “In questa stagione, il nostro lavoro è dedicato agli operatori sanitari che ogni giorno mettono in gioco la loro vita per cercare di salvare la nostra“, ha spiegato a TvLine la showrunner delle due serie Krista Vernoff. Il messaggio che Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 si impegneranno a diffondere è tutto improntato alla prevenzione: “Indossa una mascherina, salverai la vita di qualcun altro“. Anche la protagonista di Grey’s Anatomy 17 Ellen Pompeo aveva dedicato l’inizio delle riprese ai veri eroi della lotta al Coronavirus.