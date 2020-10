Il nuovo singolo dei Greta Van Fleet è My Way, Soon. Il gruppo torna dopo oltre un anno di assenza e racconta il percorso fatto in questi anni di successi costellati di concerti dal vivo, attraverso i quali si sono fatti conoscere dal pubblico.

Queste le parole con le quali hanno voluto presentare il brano:

“Questa canzone è stata ispirata da tutte le porte che tre anni di tour ci hanno aperto. È la mia verità, quello che sento riguardo tutti i nostri viaggi, ma so che si tratta delle stesse esperienze e cambio di prospettive anche per Jake, Sam e Danny”

Il brano esprime la trasformazione subita dal gruppo in questi primi anni di carriera, attraverso atmosfere gioiose e liberatorie che trasmettono il loro stato d’animo. Contemporaneamente al singolo, è stato rilasciato anche il video ufficiale che è stato girato, edito e diretto dal gruppo.

Il percorso della band di giovanissimi è iniziata nel 2017 attraverso il rilascio di Highway Tune, che hanno scritto in un garage quando ancora nessuno di loro aveva compiuto 18 anni. La canzone è diventata una hit internazionale, raggiungendo la vetta della Billboard’s Mainstream Rock Singles Chart. Si è aperta così la strada per altri tre singoli, tutti approdati in prima posizione della Billboard’s Top Rock Album e Top Album Sales.

Il gruppo ha già conquistato un Grammy Awards per Best Rock Album, al quale si sono aggiunte diverse apparizioni televisive. I Greta Van Fleet sono stati anche grandi protagonisti del Coachella Festival e ospiti di Elton John nell’Academy Awards Viewing Party 246 date sold out in 13 paesi su cinque continenti.

I componenti del gruppo sono quindi lanciati verso un grande successo, nonostante la giovane età. Racconta Danny Wagner:

“La nostra definizione di ‘normale’ si è ampliata molto nel corso degli ultimi due anni, e ha ci influenzato come musicisti, specialmente nella scrittura e nella registrazione di questo nuovo album. Abbiamo realizzato che, mentre stavamo crescendo, ci siamo dovuti proteggere da tante cose, di cui eravamo all’oscuro. Quando siamo stati gettati dentro questo mondo immenso, inizialmente è stato un po’ uno shock culturale”

Il nuovo album sarà quindi influenzato da questi primi anni di carriera, nei quali hanno trascorso tre anni in tour. Il nuovo singolo è quindi un assaggio di quello che sarà contenuto nel disco, fatto delle esperienze vissute in giro per il mondo.

Testo My Way, Soon dei Greta Van Fleet

In Aggiornamento