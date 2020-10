Grandi novità in arrivo per FBI: Most Wanted 2: la seconda stagione dello spinoff di FBI arruola due new entry, Terry O’Quinn ed Amy Carlson, per due ruoli ricorrenti nei nuovi episodi del poliziesco dedicato al dipartimento incaricato di rintracciare e arrestare i criminali “Most Wanted“, i latitanti più pericolosi al mondo.

Terry O’Quinn, l’indimenticabile John Locke di Lost ma anche interprete di Hawaii Five-0 dal 2011 al 2018, interpreterà Byron Lacroix, il padre divorziato del protagonista di FBI: Most Wanted 2, Jess LaCroix (Julian McMahon). Originario di New Orleans, ha un rapporto travagliato col figlio. Byron ha una personalità forte e una dipendenza dal gioco d’azzardo: quando si presenta a casa di Jess con la sua nuova fidanzata, molto più giovane di lui, lo scopo è provare a riconciliarsi col figlio.

Amy Carlson, dopo oltre tre anni dal suo addio allo storico ruolo di Linda Reegan in Blue Blood interpretato per 7 stagioni, torna sulla CBS con FBI: Most Wanted 2 nei panni di Jackie Ward, una cacciatrice di taglie veterana che ha già incontrato Jess in passato: descritta come “una forza della natura, cinica, spiritosa, brava nel suo lavoro” ma che “gioca secondo le sue regole“, si trasformerà ben presto in una spina nel fianco della squadra.

FBI: Most Wanted 2 tornerà in onda solo a fine anno su CBS: la produzione della seconda stagione della serie di Dick Wolf, nata come una costola di FBI, è iniziata all’inizio di questa settimana a New York City, come molte altre in notevole ritardo a causa della pandemia. La nuova stagione ha subito anche un cambio al vertice della produzione esecutiva: FBI: Most Wanted 2 avrà un nuovo showunner rispetto alla prima stagione. Lo sceneggiatore di Friday Night Lights, David Hudgins, è diventato produttore esecutivo e showrunner della serie nell’ambito di un accordo generale firmato con la casa di produzione Universal Television. Hudgins prende il posto del creatore di FBI: Most Wanted, nonché collaboratore di lunga data di Dick Wolf, René Balcer, che ha guidato la direzione creativa della serie nella prima stagione.

In Italia la serie è ancora inedita.