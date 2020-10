Ci sono ancora novità importanti dal mondo Xiaomi per quanto riguarda l’aggiornamento con MIUI 12, da aggiungere ad un recente contributo che abbiamo riportato sulle nostre pagine. Occorre in primis contestualizzare il tutto, tenendo a mente che ci siano diversi dispositivi Xiaomi che devono ancora ottenere l’upgrade impostato MIUI 12. Tra questi, per chi non lo sapesse, ci sono anche prodotti come i vari Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro (globale) e Redmi 9.

Da Xiaomi a Redmi: la svolta MIUI 12 entro il 20 ottobre

Sebbene il Redmi Note 9 Pro abbia ricevuto l’aggiornamento MIUI 12, il discorso fino a questo momento è stato circoscritto alla variante indiana che ha poco in comune con il Redmi Note 9 Pro distribuito a livello globale. Allo stesso modo, il Redmi 9 ha ricevuto l’ultima skin personalizzata in Cina come versione beta stabile 12.0.1.0.QJCCNXM a luglio. L’aggiornamento è stato rilanciato dopo un mese con lo stesso numero di versione, ma risulta ancora concepita per i membri del programma di beta testing di Xiaomi in Cina.

Ebbene, questa situazione di stallo pare stia per sbloccarsi, in quanto per questi dispositivi l’aggiornamento con MIUI 12 arriverà presto. L’upgrade per i vari Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro (globale) e Redmi 9 MIUI 12, infatti dovrebbe essere lanciato dal 20 ottobre. Queste informazioni provengono da una conversazione tra un utente e un rappresentante dell’assistenza Xiaomi UK che ha confermato la data di rilascio della MIUI 12 per i dispositivi in ​​questione.

Queste, almeno, le informazioni riportate in queste ore da Piunika Web. Nonostante Xiaomi non abbia ancora fatto alcun annuncio in merito, le informazioni del responsabile dell’assistenza sembrano più che credibili. Insomma, occhi aperti con diversi device per quanto concerne il tanto chiacchierato aggiornamento con MIUI 12. Che ve ne pare? Sono tempistiche accettabili per chi si ritrova coi modelli citati oggi 9 ottobre?