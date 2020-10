A quanto pare il pubblico di Rai2 deve prepararsi a dire addio a S.W.A.T. 3 e Bull 4 a favore di Criminal Minds 15 e Blue Bloods 10. Il sabato sera di Rai2 sta per cambiare e presto è previsto un cambio di guardia che lascerà parte del pubblico delusa. Ma quando arriveranno gli ultimi episodi di Criminal Minds e quando quelli di Blue Bloods? Secondo le prime anticipazioni della programmazione Rai, che sicuramente è sempre da prendere con le pinze, sembra proprio che S.W.A.T. 3 continuerà ad andare in onda ad un passo dal Natale ma che dal 24 ottobre lo farà con un episodio singolo proprio per permettere il debutto di Criminal Mind 15.

La stagione conclusiva della serie andrà in onda al sabato, dal 24 ottobre, insieme a S.W.A.T. 3 e Bull 4. Quest’ultima troverà la sua conclusione il prossimo 14 novembre, sempre al sabato sera. A quel punto il suo posto sarà occupato proprio dai primi episodi di Blue Bloods 10 che andrà in onda dal 21 novembre alle 22.35 quindi in coda alle altre due.

La stagione numero 15 di Criminal Minds sarà anche l’ultima è sarà composta da soli dieci episodi e questo vuol dire che andrà in onda su Rai2 in versione “completa”. La serie è già andata in onda in Patria all’inizio di quest’anno e su Fox Crime quasi in contemporanea. Adesso è arrivato il momento di vederla anche per i “comuni mortali” che lo faranno su Rai2 con un singolo episodio a settimana fino al gran finale di stagione e di serie.

Ecco il promo della stagione finale:

Un po’ più lunga la stagione numero 10 di Blue Bloods che, invece, contempla 19 episodi un po’ meno rispetto a quelli a cui siamo abituati di solito proprio per via della pandemia che non ha permesso le riprese e ha obbligato tutti allo stop. Gli episodi andranno in onda per la prima volta su Rai2 proprio dal mese prossimo per la gioia di chi ama le questioni della famiglia Reagan.

Ecco il promo del primo episodio: