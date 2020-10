L’ufficializzazione del Samsung Galaxy F41 è arrivata per l’India, confermandolo device di fascia media. Il terminale include un pannello SuperAMOLED da 6.4 pollici Infinity-U con notch a goccia per il contenimento di una selfie-cam da 32MP. Il colosso di Seul, di propria scelta (probabilmente per tenere il prezzo finale il più basso possibile), ha munito il Samsung Galaxy F41 di un lettore di impronte digitali sul retro, e non integrato nello schermo, pur trattandosi di un AMOLED. Lo smartphone è spinto dal processore Exynos 9611 con 6GB di RAM LPDDR4X e tagli di memoria da 64/128GB (espandibile tramite microSD fino ad un massimo di 512GB).

Bene il comparto connettività con radio FM, jack per le cuffie da 3.5, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, GPS + GLONASS, Bluetooth 5 e supporto dual SIM. Non male la fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP con angolo di visuale da 123° e da uno di profondità da 5MP. La batteria è il pezzo forte del Samsung Galaxy F41, dall’alto di una capacità da 6000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W. Il sistema operativo corrisponde ad Android 10 con One UI.

Il device, disponibile nelle colorazioni Fusion Green, Fusion Black e Fusion Blue a partire dal 16 ottobre, ha un prezzo di 16,999 rupie indiane, pari a circa 200 euro al cambio attuale, nel modello con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, e di 17,999 rupie, il corrispettivo di circa 210 euro, per quello con 6GB di RAM e 128GB di storage. Non sappiamo se verrà mai commercializzato in Europa, ma sarebbe interessante capire eventualmente a che prezzo (costerebbe sicuramente qualcosa in più, anche se la cifra non verrebbe comunque del tutto trasformata). Voi potreste prenderlo in considerazione qualora dovesse arrivare nel nostro Paese? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.