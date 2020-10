Carl Brave ed Elodie in Parli Parli, il nuovo singolo da oggi in radio.

Esce l’album Coraggio di Carl Brave e il nuovo singolo entra in rotazione radiofonica nello stesso giorno. Per la prima volta, Carl Brave duetta con Elodie Di Patrizi all’interno del suo nuovo progetto discografico che include le collaborazioni con altri 6 ospiti per un totale di 7 artisti in tante collaborazioni inedite disponibili da oggi nei negozi e negli store digitali con il secondo disco di Carl Brave.

17 nuove canzoni nel disco che segue il successo dell’album d’esordio Notti Brave. A due anni da quel debutto discografico certificato doppio disco di platino, Carl Brave torna in scena con un nuovo progetto molto sostanzioso frutto di un intenso lavoro e del coinvolgimento di alcuni degli artisti più apprezzati del momento.

Non solo la collaborazione con Elodie, in radio da oggi, sulle note di Parli Parli. Nel nuovo lavoro di Carl Brave c’è the Supreme nella canzone Spigoli, insieme a sua sorella Mara Sattei; c’è Gué Pequeno nella canzone Fake DM e c’è anche Ketama in Ma Ndo Vai. Taxi B duetta con Carl Brave nella canzone Le Guardie e Pretty Solero si presta per il brano Fototessera.

Testo di Parli Parli – Carl Brave ed Elodie

E tu parli, parli, parli

Alla cornetta in fretta

Come fosse un’interurbana

Hai solo un’ultima moneta da infilare

Poi mi lascerai da sola come una cretina

Questo cellulare maledetto ci divide

Ma ci fa anche avvicinare

Vicini non sappiamo stare

Vicini non sappiamo stare, sappiamo stare lontani

Come gatto e cane, montagna e mare, okay

Mi manchi come il pane, come il weekend

E non posso aspettare quindi ho bisogno di te

Ehi, di quella cosa che sai fare bene

Piovono processionarie, ehi

Tra i pini della capitalе noi facciamo slalom

E merci rare in una foto di una Kodak dell’82, еh eh

Hai bluffato di incazzarti a bestia

Dai, ti prego, non fa’ la molesta



E lo sai bene che io sono testardo come il sole d’estate

Come una mosca impazzita che prende il vetro a testate

Che sono un pezzo di pane, ma indurito dal tempo

E mo è tardi, tardi, tardi per ricominciare

E tu parli, parli e parli

Alla cornetta in fretta

Come fosse un’interurbana

Hai solo un’ultima moneta da infilare

Poi mi lascerai da sola come una cretina

Questo cellulare maledetto ci divide (Maledetto)

Ma ci fa anche avvicinare

Vicini non sappiamo stare