Mentre restiamo in attesa di scoprire finalmente tutta la verità sull’attesissimo iPhone 12 il prossimo 13 ottobre, arrivano buone nuove anche per tutti coloro interessati al servizio Apple TV+, e che magari lo stanno già provando in prova apprezzandone le bellezze a schermo.

Sì perché, come si legge sulle pagine del portale TechCrunch, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di estendere il periodo di prova gratuito di Apple TV+ fino a febbraio 2021. Le prime mail sono infatti arrivate agli utenti che stanno attualmente approfittando della prova promozionale regalata lo scorso anno in occasione del lancio mondiale della piattaforma dedicata ai contenuti in streaming – come film, documentari e serie TV, in alcuni casi veri e propri contenuti originali come avviene su Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video. In particolare, anche il redattore della testata americana riferisce di aver ricevuto una comunicazione ufficiale da Apple in cui si informa che tutti gli abbonamenti gratuiti in scadenza tra il primo novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 saranno prorogati a fine febbraio del prossimo anno.

Al momento non è chiaro perché il gigante californiano abbia deciso di allungare il periodo di prova gratis di Apple TV+, e neppure se questa proroga sarà valida anche per il mercato italiano. Le informazioni al momento non sono del tutto chiare, ma è probabile che un po’ tutti i clienti con abbonamento in scadenza a novembre andranno a ricevere comunicazioni ufficiali in merito direttamente dell’assistenza Apple. Nel frattempo, non possiamo che lasciarci trainare dal fermento per l’annuncio – e la successiva release – dei nuovi device Apple, che saranno mostrati a stampa e pubblico direttamente dall’Apple Park in quello che rappresenta uno degli eventi streaming più importanti dell’anno nel settore hi-tech – e non solo.

Voi cosa vi aspettate da iPhone 12? Siete tra quelli che stanno provando Apple TV+? Ditecelo più sotto nei commenti!