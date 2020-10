Finalmente è quasi tempo di Amazon Prime Day 2020. In un anno che è stato tanto sconvolto dalla pandemia da nuovo Cornavirus, anche i piani della compagnia fondata e capitanata da Jeff Bezos sono andati a cambiare, e hanno fatto slittare le date per la tradizionale iniziativa pensata per tutti gli abbonati Prime che hanno intenzione di risparmiare sui propri acquisti. Date che, per il 2020, toccano i giorni del 13 e 14 ottobre.

Il gigante dell’eCommerce è quindi praticamente pronto a dare il via ad una nuova tornata di sconti su tutta una serie di prodotti, dai piccoli elettrodomestici ai cofanetti delle serie TV, passando pure per tutto ciò che è legato al gaming. E se è vero che alcune offerte hanno già fatto capolino prima del tempo – pensate a quelle sui bundle di PS4 con due dei videogiochi di maggior richiamo degli ultimi mesi -, allo stesso modo Amazon sta avviando tutta una pletora di iniziative per far arrivare i clienti preparati al lieto evento.

Amazon Prime Day e Prime Student: i bonus del 2020

Tra queste, è presente pure un bonus per gli studenti pensato appositamente per l’Amazon Prime Day 2020. In particolare, la compagnia di Seattle ha ben pensato di stuzzicare tutti i nuovi iscritti al programma Prime Student. Scopriamo insieme come funziona la promozione. Amazon spiega che tutti coloro che effettueranno l’iscrizione, per la prima volta, entro alle 23:59 del 14 ottobre 2020, potranno ottenere un buono sconto da 10 euro su un acquisto di almeno 50 euro. Per farlo, basterà utilizzare il codice sconto PRIMEDAYSTUD, che darà valido fino alle 23:59 del 14 ottobre, dunque per tutta l’intera durate del nuovo Prime Day. A seguire, tutte le condizioni ufficiali:

Offerta valida per coloro che iscrivono a Prime Student tra le ore 00:00 del 2/10/2020 e le ore 23:59 del 14/10/2020, salvo anticipato esaurimento dei buoni sconto disponibili (l’“Offerta”).

Il buono sconto di 10€ ha una validità limitata: può essere utilizzato su Amazon fino alle ore 23:59 del 14/10/2020 (il “Buono Sconto”), a fronte di un ordine di almeno 50€, effettuato su Amazon di prodotti venduti e spediti da Amazon EU S.à r.l. (la “Soglia Minima di Acquisto”).

Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon

Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della Soglia Minima di Acquisto.

Il Buono Sconto può essere utilizzato per l’acquisto, su Amazon, di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon, ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle, tablet Fire e sigarette elettroniche (inclusi liquidi di ricarica e accessori per sigarette elettroniche). I Buoni Sconto non sono utilizzabili per le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo.

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

Si applicano le Condizioni d’uso dei buoni sconto Amazon.

Offerta non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

Offerta riservata ai clienti iscritti ad Amazon Prime Student.

L’Offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

In caso di cancellazione, anche parziale, dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto utilizzando il Buono Sconto.

Ricordiamo che in Italia Prime Student è stato introdotto lo scorso anno. Questo servizio prevede un periodo di prova gratuito di 90 giorni, seguito da un abbonamento annuale di 18 euro – la metà di un tradizionale abbonamento Prime.